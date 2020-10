Efter heftig kritik: Trækker sig fra TV2-program

Programmet 'Presselogen', hvor mediechefer ugentligt diskuterer medierne på TV2 News, skabte 13. september mange reaktioner og heftig debat, ikke mindst på det sociale medie Twitter, hvor flere pointerede, at værten, 63-årige Jens Gaardbo, gik for ukritisk til TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz.

Kritikken kom i forlængelse af, at TV2 forud for programmet havde meldt ud, at de ansatte, der havde skrevet under på støttebrevet til Sofie Linde om sexisme i mediebranchen, var inhabile og derfor ikke kunne dække sagen.

Netop det emne blev vendt i programmet, men efterfølgende var der hård kritik på de sociale medier af Jens Gaardbo som vært. Mange mente nemlig ikke, at han stillede nok kritiske spørgsmål til Hertz.

Efterfølgende var Ulla Pors, der er chefredaktør på TV2 News, ude at beklage konstellationen på programmet i 'Presselogen' weekenden efter, hvor det var Miriam Zesler, der var vært.

Det sagde Ulla Pors i 'Presselogen' - Vi skulle have lavet en presseloge, der udelukkende beskæftigede sig med sexisme og hele debatten, der har været oppe i den sidste uge. Og så skulle vi have valgt en kvindelig vært. Det havde klædt udsendelsen, lød det fra Ulla Pors i 'Presselogen' ugen efter det omtalte program. Hvornår gik det op for dig, at det var et problem, at Jens Gaardbo skulle være vært? - Jeg vågnede mandag morgen og vidste, hvordan vi skulle have gjort. Det var for sent, sagde hun videre og fortsatte: - Vi får tit kritik på vores programmer. I det her tilfælde, synes jeg, at det væsentlige er, hvordan vi fra uge til uge laver det rigtige program. Jeg ved ikke, hvordan vi vil gøre på søndag, fordi det, den her historie har lært mig, er, at vi skal være opmærksomme på, hvor historien flytter sig hen, sagde hun videre.

Efterfølgende har den opmærksomme seer dog måske bemærket, at Gaardbo ikke har været vært på programmet lige siden, og at det i stedet blandt andre har været Miriam Zesler og Charlotte Beder.

Det er der en særlig grund til, forklarer Ulla Pors til Ekstra Bladet.

- Det er der ikke noget mystisk i. Han har haft fri og ferie, og så har vi jo andre faste værter på 'Presselogen', lyder det fra Pors, der fortsætter:

- Men fremadrettet har Gaardbo ønsket at holde pause fra 'Presselogen' efter den kritik, der har været, siger Pors.

Jens Gaardbo tager en pause fra 'Presselogen'. Foto: TV2

Det var min fejl

Pors anerkender, at det er hende, der har ansvaret for kritikken af programmet i forbindelse med debatten om inhabilitet, men fortæller, at det i stedet er gået ud over Jens Gaardbo.

- Det var min fejl, og det har jeg også stået ved. Det var min fejl, at han var vært på programmet, der handlede om inhabilitet, men det var Jens, der fik kritikken. Derfor kan jeg også godt forstå, at han har brug for en pause, og det er helt i orden, siger Pors.

Ifølge chefredaktøren har de dog allerede en god stab af værter til at tage over for Gaardbo.

- Der er i forvejen to andre faste værter, som er Anne Vig og Miriam Zesler, og så ser vi, hvad der skal ske fremover.

- Men døren er åben for Gaardbo, hvis han vil tilbage?

- Jeg kan ikke udelukke, at han kommer tilbage. Nu tager han en pause, men døren er åben, forsikrer hun og understreger dermed, at der ikke er tale om en fyring.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens Gaardbo, der dog ikke ønsker at kommentere sagen yderligere. Han henviser i stedet til Ulla Pors.

- Det er ganske udramatisk, men jeg har selv valgt at trække mig lidt og tage en pause. Derudover må du tage det med Ulla Pors, siger Gaardbo.

Jens Gaardbo vil fortsat være vært på TV2 News, mens han holder pause fra 'Presselogen'.