Efter Hothers sorg: Huset solgt

Efter en sørgmodig periode tilsmiler lykken Cecilie Hother og hendes husbond, Thomas Honoré.

Det er lykkedes ægteparret at sælge hans villa i Lyngby nord for København.

Thomas Honoré satte for første gang villaen på 260 kvadratmeter til salg i 2017 for 12,5 millioner kroner.

Nu, omkring to år senere, er der givet håndslag på salget, og de nye købere overtager villaen om en uges tid.

Det fremgår af det nye skøde.

Det er rart

40-årige Cecilie Hother og den ni år ældre Thomas Honoré glæder sig naturligt over salget.

De har i over et år tegnet, bygget og indrettet et nyt hus blot 400 meter væk fra det solgte hus og slipper dermed for at vedligeholde og betale for to ejendomme på en gang.

- Det er altid dejligt at flytte ind i et nyt hus, når det andet er solgt.

- Det er - alt andet lige - rart, siger Cecilie Hother.

Millionrabat

Trods en fornem placering tæt på naturskønne områder lykkedes det ikke Thomas Honoré at sælge patriciervillaen til ønsket pris.

Honoré, der er direktør i et dansk konsulentfirma med over 1300 ansatte, måtte tage huset af markedet to gange og gå omkring to millioner ned i pris, før køberne sagde ja.

Prisen tæller 10,3 millioner kroner, men parret er ikke desto mindre tilfredse.

- Det er meget normalt, at man går lidt ned i pris.

- Man sætter huset til den pris, man ønsker at få, og så tager man den derfra, siger hun.

Købte eks ud

Thomas Honoré købte huset i 2003 med sin tidligere kone for 4.550.000 kroner.

I forbindelse med skilsmissen købte han ekskonen ud. Huset var da vurderet til otte millioner kroner.

Cecilie Hother og Thomas Honoré er lige nu travlt beskæftiget med at pakke ned, så de kan flytte ind i deres nybyggede hus.

- Hvis jeg lyder lidt groggy, er det altså bare, fordi vi har haft så travlt med at pakke og rydde op, siger vejrværten med et smil.

Mistede barn

Tidligere i år blev Cecilie Hother og Thomas Honoré ramt af sorgen, da de mistede deres endnu ufødte barn.

Tabet tynger stadig, men familien bearbejder sorgen og fortsætter tilværelsen med oprejst pande.

- Med alt, der er sket, er det rart at tage hul på et nyt kapitel, siger en berørt Cecilie Hother.