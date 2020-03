Efter 'Hvem vil være millionær': Klar med nyt program

I efteråret vendte 'Hvem vil være millionær' tilbage, men denne gang uden Hans Pilgaard i værtsrollen.

Den 56-årige tv-vært havde ellers stået i spidsen for programmet i hele 13 år, men TV2 ønskede at prøve noget nyt, så dermed er det Christian Degn, den tidligere 'Hammerslag'-vært, der nu styrer slagets gang.

Ingen længe bliver Hans Pilgaard dog aktuel i et nyt program.

Det afslørede han fredag aften, da han ankom til Billed Bladets TV-Guld i København.

Se også: Efter kæmpebrøler: - Nu går det godt

- Jeg har lavet et program, der hedder 'Tilbage til 9.A'. Jeg har genfundet alle mine 23 klassekammerater, som jeg gik i 9.A med på Blovstrød Skole. Jeg har så stillet dem allesammen de samme spørgsmål; hvad de drømte om at blive, og hvad de er blevet, forklarede han til Ekstra Bladet.

Se også: TV2-vært afslører stor nyhed

Hans Pilgaard tager nu til Færøerne i fem uger med sin mand, Jobbe, for at trække stille og skrive på nye, hemmelige projekter. Foto: Mogens Flindt.

- Det har været en meget vild og emotionel, sjov og rørende rejse. En meget stærk oplevelse. Der er båd liv, død, sygdom, succes og sorger. Det er en stor fed boble af liv på godt og ondt, som jeg tror, alle kan genkende. Det har taget to og et halvt år at lave, da det dels tog tid at finde mine klassekammerater, og dels var det meningen, at de ikke skulle vide, at jeg kom. Så jeg kom uanmeldt med min bedste ven som kameramand, fortsatte Hans Pilgaard og tilføjede:

- Jeg var lige sammen med dem i går og viste dem det færdige produkt, så jeg kom først hjem klokken seks i morges. Det kommer over tre afsnit og bliver vist til foråret på TV2.

Kendt TV2-vært har fået nok: Spørg om noget andet