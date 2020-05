Efter indbrud hos chefredaktør: - Det er skræmmende

Nedlukningen af Danmark har holdt flere danskere hjemme i stuerne, og i går var første gang i ti uger, at chefredaktøren for Se og Hør, Niels Pinborg, forlod hjemmet for en kort stund.

Da han kom hjem til lejligheden, efter et kort besøg inde på kontoret, behøvede han ikke at låse sig selv ind. I den korte tid, han var væk, havde han nemlig haft ubudne gæster i lejligheden.

Overfor Ekstra Bladet fortæller Niels Pinborg, at de kun var på besøg i tre minutter før under- og overboer fik slået alarm og ringet til politiet, der var meget hurtigt fremme.

Naboerne havde både hørt og set et par mænd flygte fra stedet i en hurtig fart.

Alligevel lykkedes det dem at komme af sted med nogle dyre ure, en grå Mulberry man purse og en MacBook.

'For første gang i ti uger var jeg på kontoret og derfor ikke hjemme i dag, da to-tre iskolde typer valgte at besøge mig midt på eftermiddagen. Man kan se på billedet, at de havde glemt nøglen. Det tog dem tre minutter, og så var de væk igen', skriver Niels Pinborg i opslaget.

- Det er noget bøvl. Det er meget tydeligt, at de har villet ind for enhver pris. Det er det mest skræmmende, for jeg er forsikret, og de har ikke stjålet ting, der er uvurderlige for mig, eller som jeg er følelsesmæssigt tilknyttet til. Jeg har ikke fotoalbums med mine børns første skridt. Det er ure, der kan erstattes. Det mest intimiderende er, at de har vidst, hvad de er gået efter, og samtidig er det første gang siden marts, at jeg ikke var hjemme og sad i mit køkken og arbejdede, siger Niels Pinborg til Ekstra Bladet

Foto: Privat

Meget målrettet

Indbruddet skete midt om eftermiddagen i en tid, hvor mange danskere arbejder hjemmefra, derfor var det et held, at Niels Pinborg ikke befandt sig i lejligheden.

- Der var ingen, der vidste, at jeg ikke var hjemme i går. Jeg kørte en spontan tur ind på kontoret. Så derfor kan jeg heller ikke lade være med at tænke over, hvor de vidste det fra? Det er det mest intimiterende. Jeg er glad for, at jeg ikke var hjemme. Der har været en kæmpe kraft, de er kommet ind med. Det var en forstærket dør, og den har de smadret fuldstændig. Det er helt vildt. Jeg ville ikke kunne sparke den dør op, uanset hvor meget jeg prøvede, siger Niels Pinborg.

Niels Pinborg havde i går indbrud i sin lejlighed. Foto: Privatfoto.

Tyvene har angiveligt kun været i det ene værelse, hvor han havde sine ure.

I opslaget deler Niels Pinborg billeder af de manglende ure, en totalsmadret dør og en reol, der er efterladt åben og rodet til.

- Det er trods alt ting. Jeg er ikke følelsesmæssigt knyttet til dem. Det er irriterende at bruge tid på, og det er træls, at mine underboer skal have den oplevelse. Jeg ville selv blive skræmt fra vid og sans, hvis jeg havde oplevet det. Det er midt om eftermiddagen, og folk var på vej hjem på det her tidspunkt, og de var iskolde, siger Niels Pinborg.



Niels Pinborg efterlyser folk, der ved noget og skriver i opslaget:

'Et Rolex fra 69, GMT Master, Pepsi, fat font red back med så pæn patinering, som man kan få, og et IWC TopGun Miramar, Pilots Watch'