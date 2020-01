Efter kæmpe drama: Sådan er deres forhold nu

I efteråret 2019 kom det frem, at Janni Ree og Amalie Szigethy ikke er veninder længere

Flere 'små' episoder fik i efteråret de to forsidefruer til at droppe venskabet.

Det bekræftede både Janni og Amalie til Ekstra Bladet ,uden at ville gå konkret ind i, hvad der havde kostet venskabet.

Som seer fik man mere indblik i den pressede stemning i den seneste sæson af 'Forsidefruer'. En sæson, Janni var rasende over klipningen af. Det fik hende til at melde ud, at hun var færdig som 'forsidefrue'.

- Jeg er træt af den måde, som Blu (produktionsselskabet, red.) vælger at klippe programmerne på. De får Amalie til at fremstå som et mobbeoffer, og det er hun på ingen måde, fortalte Janni Ree dengang. Siden har hun dog ændret mening og meldt sig klar til en ny sæson.

Dengang var det uvist, om de to flamboyante kvinder kunne blive venner igen.

Tiden læger som sagt alle sår, som man siger.

Artiklen fortsætter under billedet....



Amalie og Janni sammen med forsidefruen Gunnvør på den røde løber før uvenskabet. Foto: Mogens Flindt

Som et parforhold

Til lørdagens TV-Pris-fest mødte Ekstra Bladet Amalie Szigethy på den røde løber. Her kunne hun afsløre nyt om uvenskabet mellem kvinderne.

- Det går helt fint. Vi er ikke uvenner mere. Jeg har lige været ovre at sige 'Hej' til hende og give hende et kram, fortalte en hæs Amalie.

Janni var ikke at finde til interview i lørdags, men bekræfter mandag Amalies udlægning.

- Vi har god stemning igen. Faktisk havde vi haft et møde dagen forinden, hvor vi blev enige om at se fremad, og så mødtes vi til TV Prisen. Vi har aftalt, at vi 'slår en streg' i sandet, lyder det fra Janni Ree til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under videon....



Amalie havde taget et friskt kjolevalg til TV-prisen, hvor hun sammen med sin mor var nomineret for deres program 'Der er et yndigt land'. Video: Tariq Mikkel Khan

Mange bække små

Som det kan ses i de mange udsendelser af 'Forsidefruer', har der altid været god stemning mellem de to kvinder. Blandt andet var Janni med Amalie på klinik, da hun skulle insemineres.

- Vores venskab er nok ligesom et parforhold, hvor det går op og ned, fortæller Janni om årsagen til - det nu forhenværende - uvenskab.

- Det var flere små ting, der havde hobet sig op.

Man skulle næsten tro, at de havde afstemt forklaringer inden. For på den røde løber til TV Prisen havde Amalie nogenlunde det samme at sige om sagen.

- Det er sådan noget 'girly'-fnidder altså. Jeg tror ikke rigtigt, at man kan finde 'hals og hale' i det, var jeg lige ved at sige.

- Så det var en fjer, der blev til fem høns?

- Ja, var det korte svar fra Amalie, der måtte gå tomhændet hjem far prisuddelingen.