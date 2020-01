Efter kæmpebrøler: - Nu går det godt

Christian Degn er tilbage for fuld udblæsning, efter han tidligere svarede forkert på et spørgsmål i 'Hvem vil være millionær' og sendte en deltager til tælling

Det var en angrende Christian Degn, der for et par uger siden talte med Ekstra Bladet, efter han havde givet en af sine 'Hvem vil være millionær'-deltagere et råd, der endte med at sende personen helt ud af programmet.

Deltageren havde brugt den nye livline 'Spørg værten', der her lader Christian Degn give sit bud på, hvilken af de fire svarmuligheder, der er den rigtige. Den 40-årige quizkonges David Bowie-repertoire viste sig dog ikke at være helt så stærkt, som han troede.

Siden da har han dog i den grad fået revanche. Tre gange i rap har han hjulpet deltagere videre i konkurrencen, idet han har svaret rigtigt på spørgsmål om alt fra trigonometri til Johann Gutenberg og søhelten Tordenskiold.

Da Ekstra Bladet spørger Christian Degn, hvordan det føles at komme tilbage på hesten, er han klar i mælet:

- Lettelse, lettelse, lettelse, siger han.

- I fodboldverdenen har man jo et udtryk, der siger: 'Man er ikke bedre end sin sidste kamp', så lige nu går det meget godt, og jeg vil gerne afsløre, at det bliver endnu bedre senere, fortsætter han.

Tobias var gået i stå på et spørgsmål om, hvad søhelten Tordenskiolds fødenavn var. Heldigvis havde Degn svaret: Peter Wessel. Foto: Per Arnesen/TV2

'Genialt træk'

Selvom Christian Degn er tilbage for fuld udblæsning, har brøleren stadig sat sine spor hos den populære vært.

- Det gav jo en erkendelse af, at det faktisk er ret mange penge, vi spiller om. Altså, det er jo alvor, det er ikke ligesom at sidde ved brætspillet derhjemme, fortæller han.

- Det mindede mig lidt om, da jeg var fodboldmålmand, og nogle gange kunne komme til at fumle med bolden. Det er ikke så meget andet at gøre end hurtigst muligt at komme ind i målet og få reddet et par nye bolde.

- Det er et genialt træk af dem, der har opfundet 'Hvem vil være millionær', at de har lavet den videreudvikling og sat værten i spil på den måde. I England er det Jeremy Clarkson fra 'Top Gear', der er vært, og han er i den grad også sendt til tælling nogle gange.

Amalie fra Aarhus fik hjælp af værten til at finde ud af, hvilken opfindelse man forbinder med Johann Gutenberg. Svaret er: Bogtrykkerkunsten. Foto: Per Arnesen/TV2

'Nej, nej, nej'

'Spørg værten' giver også Christian Degn sved på panden, når livlinen ikke bliver taget i brug. Chancen for pludselig at blive afkrævet sin mening holder ham på tæerne.

- Det giver en helt anden spænding i mit job, fordi hver eneste gang, der kommer et spørgsmål, sidder jeg og tænker: 'Åh, dét der må du gerne spørge mig om' eller 'nej, nej, nej, bare du ringer til en ven eller spørger publikum', siger han.

- Det er jo det værste, når de siger: 'Nu vil jeg gerne lige have hjælp af dig', og jeg sidder og tænker 'neeej'. Det vilde er jo også, at jeg helst skal formulere mig ret kort, ligesom man kun har 25 sekunder, når man ringer til en ven. Jeg har lidt mere tid, men det handler jo bare om at få eksekveret et svar med det samme.

'Hvem vil være millionær' kan ses hver søndag klokken 20.50 på TV2 Charlie eller lige nu på TV2 PLAY.

