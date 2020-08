Efter kirkevold: Tak for omsorg

Det var en uventet og chokerende oplevelse, da en kirkegænger i søndags fysisk overfaldt tv-lægen Charlotte Bøvings kæreste, Christina Jørgensen, under en gudstjeneste i Sct. Jacobi Kirke i Varde.

Men efter, at det kommende ægtepar på sociale medier fortalte om hændelsen, er det strømmet ind med sympati og støtte.

Selvom parret umiddelbart ikke har ønske om at anmelde den ældre herre, der bankede en salmebog i skulderen på 51-årige Christina Jørgensen, gik politiet – som Ekstra Bladet kunne fortælle i går – af egen drift ind i sagen. Og det har fået Jørgensen til tasterne på Facebook, hvor hun gengiver ordensmagtens henvendelse, som hun efterfølgende takker varmt for:

’Goddag det er fra Esbjerg politi. Vi læser i Ekstrabladet at du har været udsat for en ubehagelig oplevelse i går. Vi læser også at du ikke vil anklage manden. Er du okay? Og er det rigtig du ikke vil lægge sag an?’

'Ja det er helt rigtig. Men sikke en omsorg TAK Esbjerg politi! TAK! Og tak alle, for at tage det her alvorligt! Det er ALDRIG okay at ens personlige space bliver invaderet.. og at slå er ALDRIG ok uanset slagets styrke...’, skriver hun.

Til Ekstra Bladet uddyber hun sin tak:

– Vi er rørt over al den varme og opbakning, vi har modtaget – fra politi, kirkens præst Morten Thaysen og mange andre her i byen, siger Christina Jørgensensen.

En af grundene til at parret var til gudstjeneste i søndags er, at Morten Thaysen 19. september skal konfirmere Christina Jørgensens datter Maya.

Han er også manden, der næste år skal vie de to kvinder.

