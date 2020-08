Efter kirkevold: Vi har lagt det bag os

- Vi har lagt det bag os. Det er ikke noget, vi bruger tid på at tænke over.

Sådan lyder det fra tv-lægen Charlotte Bøving og hendes kommende hustru, Christina Jørgensen.

Parret taler om en uventet hændelse tidligere på måneden, hvor en ældre herre under en gudstjeneste i Varde Kirke bankede først en knytnæve og siden en salmebog i skulderen på Christina Jørgensen.

Se også: Efter kirkevold: Tak for omsorg

Efter Ekstra Bladets omtale af sagen meddelte politiet, at de ville efterforske sagen, selvom parret ikke selv havde noget ønske om det.

- Nej, vi har ikke hørt mere. Vi har heller ikke rendt på den ældre herrer, fortalte de to kvinder, da de fredag var til åbningsfest i Dennis Knudsens nye frisørsalon i København.

Her medbragte de en noget utraditionel gave: En Nihola-ladcykel påmalet navnet på Dennis Knudsens nye salon.

- Vi synes, Dennis har fået en lille bule på maven. Hvis han bruger cyklen til at komme rundt i byen sammen med Lucas (Dennis Knudsens søn, red. ), forsvinder den nok, lød det fra tv-lægen, der over for modtageren pointerede, at der også var plads til hunden Lady og den nye søn, Dennis Knudsen så inderligt ønsker sig.