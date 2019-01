Efter konkurs: Price køber Blomsterberg ud

For mindre end en måned siden slukkede Mette Blomsterberg ovnene i sit bageri i Lyngby nord for København.

Bagekonen er gået konkurs og måtte dreje nøglen om i bageriet og konditoriet for sidste gang.

Alt imens en kendis-bager siger farvel, lyder der et stort goddag fra et kendis-brødrepar.

James og Adam Price har overtaget lejekontrakten og åbner en amerikansk inspireret diner i samme lokaler.

- Det bliver, som man kender den amerikanske diner, som opstod i 1940'erne.

- En hverdagsrestaurant med klassiske retter fra det amerikanske køkken, siger brødrene Prices direktør, Mads Bøttger.

Direktøren ejer selv 47 procent af Price-restauranterne.

Stort tillykke

Mette Blomsterberg har delt nyheden på sin Instagram-profil, hvor hun ønsker Adam og James Price stort tillykke.

'Hvad er bedre end at overlade et hjertebarn til gode venner? Vi glæder os til at se hvad I finder på og til at smage jeres dejlige mad', skriver hun.

Brødrene Price vil blandt andet servere burgere, chili con carne og fish and chips i dineren, når den efter planen åbner i marts.

Op til konkursen var Mette Blomsterbergs firma ramt af et mindre underskud på 60.000 kroner.

Mette Blomsterberg skal nu leve af sine tjanser foran skærmen, foredrag og sin webshop. Hun bebuder desuden to nye kogebøger.

En tilfældighed

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra hverken Adam eller James Price, men Mads Bøttger fortæller, at de længe har haft øjnene på Lyngby.

- Det er en spændende by med livligt handels- og kulturliv, ligesom vi også har fået henvendelser fra Lyngby-borgere.

- Derfor har der længe været et ønske om at åbne en restaurant, siger Mads Bøttger.

Mads Bøttger afviser, at de fik lejekontrakten billigt, selvom den tilhørte Mette Blomsterbergs konkursbo, ligesom der heller ikke skulle være tale om vennetjenester.

- Det er en tilfældighed. Vi har gennem flere år været på udkig efter lokaler i Lyngby, siger direktøren.

Brødrene Price har i forvejen fem restauranter.