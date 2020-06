Efter kontroversielt DR-show: Nu reagerer Huxi

Optagelserne til DR-programmet 'Bruuns stue' gik forleden helt i hårknude, da en racistisk joke fik en statist i programmet til at bryde grædende sammen.

Programmet, som ledes af vært Rasmus Bruun, har til formål at udfordre seernes og gæsternes grænser og krænkelsesparathed, og som led i programmet indvilligede komiker Huxi Bach i at læse en krænkende joke højt.

Inden oplæsningen forklarede Huxi Bach, at det, han læste, hverken var udtryk for hans egen holdning eller repræsenterede noget, han selv kunne finde på at skrive eller bruge, når han optræder, skriver han nu på Facebook.

Den 42-årige komiker og tv-vært var dog ikke klar over, at statisten, som skulle høre joken, ved en fejl ikke var blevet briefet om dens indhold.

'Her stak det så helt af for programmet. For den somaliske statist, som skulle høre joken var – igen mod min klare forventning IKKE helt indforstået med setuppet - og reagerede med tårer. Og vrede. Det er jeg ked af. Men har fuld forståelse for.'

'Hvad jeg antog var et kontrolleret setup, endte med at være et bagholdsangreb på kvinden. Det er jeg ked af', skriver han.

Byder debat velkommen

Vært på programmet, Rasmus Bruun, har tidligere forklaret omstændighederne omkring joken over for Ekstra Bladet.

- Den kvindelige statist begynder at græde, og efter det er sket, er der flere, der ikke ønsker at fortsætte programmet, så vi tager en pause og taler om, hvad der er sket, siger Bruun, der dog byder en sådan debat velkommen i programmet.

- Det gør ikke noget for programmet, at det stikker i den retning. Det er den debat, man skulle tage, og det er også det, der er meningen med programmet, siger han.

Ifølge Rasmus Bruun blev det gjort meget klart under episoden, at den holdning, som kom til udtryk i joken, ikke var en, paneldeltagerne i programmet delte.

- Huxi, der som den eneste siger ja til at læse joken op, gør meget klart, at det ikke er hans holdning, og at det aldrig var noget, han selv ville bruge i sine shows, men alligevel er det jo ham, der pludselig står i klemme i det, for han er jo med i et quiz-program, hvor det her er en del af konceptet, og det tror han jo også er deklareret, og at statisten er bekendt med, siger han.

Rasmus Bruun er vært på showet 'Bruuns stue', der endnu ikke er blevet sendt i tv. Foto: Seth Nicolas

Skal være lovligt

Trods det uheldige udfald under optagelserne, mener Huxi Bach dog, at den slags jokes skal være lovlige, skriver han.

'Fordi hvis man gør nogen udtalelser ulovlige – hvor groteske de end måtte være – så ved vi ikke hvor har de værste racister osv. Så gemmer de sig i sprækkerne. Og det er efter min opfattelse værre. Ordet er frit. Men hvis du fortæller en racistisk vits, så falder det tilbage på dig selv! Så siger det alt om hvem du er som menneske', skriver han.

Han understreger, at han kun havde en intention om at anskueliggøre den holdning.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Huxi Bach, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.