Efter kort flirt: Realitystjerner er blevet kærester

Da 24-årige Sarah Tiedt fra 'Paradise Hotel' mødte op til 90'er-festen i Rødovre i sidste uge, turde hun ikke længere kalde sig single.

I et par uger havde hun nemlig flirtet med reality-'kollegaen' Türker Alici, der er kendt fra 'Robinson Ekspeditionen', og flirten, forholdet eller hvad, man skulle kalde det, virkede altså lovende.

Og hendes fornemmelse har vist sig at holde stik.

Nyt reality-par afslører: Ja, vi dater

I går gjorde de to realitydeltagere forholdet officielt på Facebook.

Over for Ekstra Bladet bekræfter 26-årige Türker Alici det nye forhold.

- Det er først nu, det er blevet officielt, siger han. Vi har snakket sammen i rimelig lang tid, men det er først på det seneste, at der er begyndt at ske noget, siger han.

Türker Alici blev kendt fra 'Robinson Ekspeditionen' 2018. Her ses han med Jamil. Foto: Linda Johansen

- Hvad fik dig til at falde for Sarah?

- Jeg tror bare, det jeg faldt for alt ved hende som helhed. Hun ser godt ud, hun er fucking sød, og det er som om, hun gør mig til en bedre person. Det var lige det, jeg manglede i mit liv. Jeg havde ellers gået rundt og tænkt: 'Jeg finder sgu aldrig én', tilføjer han.

Det er uden tvivl en fordel for Türker Alici at have fundet en kæreste, der ligesom ham kender til realityverdenen, slår han fast.

- Det er rigtig rart at finde en, der kender til det show. Hvis jeg møder én, der ikke kender til det, vil man altid tænke: 'Vil hun kun have mig, fordi jeg er et navn og for at få de fem minutters fame, jeg også har fået, spørger han retorisk.

- Men det kender hun jo selv fra realityverdenen, konstaterer han om kæresten.

Türker og Sarah sammen. Foto: Privat

Langdistanceforhold

Sarah Tiedt bor i København, mens Türker Alici holder til i Aarhus, men afstanden er ikke et problem for de nyforelskede.

- Indtil videre fungerer det fint nok. Jeg tager over til hende ret tit, jeg har også nogle ting jeg skal ordne derovre, forklarer han og tilføjer:

- Det kan være, det er derfor, det fungerer. Jeg har altid været sammen med nogen, der boede tæt på mig.

I skrivende stund har parret ingen planer om at flytte sammen.

