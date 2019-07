Efter kritik: Kendt DR-program lukker

Farvel og tak.

Sara Bros tv-program på DR2 med den mundrette titel 'Sara Bro på DR2' lukker efter ti udsendelser.

DR-vært lagt for had: - Jeg er vant til det

Det oplyser hun selv på Instagram.

Er klogere nu

Den mangeårige radiovært udtaler på det sociale medie, at det trods alt både lykkedes hende at udfordre den gængse DR2-seer og lokke unge seere til kanalen.

'Jeg er også blevet klogere undervejs - nu ved jeg, at stramt, grønt glimmertøj kan gøre folk sure.'

'Og at selvom vi ikke taler så meget om ligestilling, betyder det ikke, at vi har ligestilling,' skriver hun.

Tak for alt

Sara Bro understreger samtidig, at hun er stolt af sit nu afsluttede arbejde.

Hun takker de medvirkende, blandt andre Anders Matthesen, Helle Thorning-Schmidt og Ekstra Bladets chefredaktør Karen Bro for deres mod til at medvirke.

'Tak for alle de beskeder, I har skrevet til mig om, hvorfor I synes programmet har været vigtigt for jer,' skriver hun også.

Kendisvenner hjælper

Sara Bro afslutter sit skriv med at spørge, hvad hun skal foretage sig nu.

Hendes kendisvenner kommer hende til undsætning:

'Kom hjem til mig og drik kaffe,' skriver Signe Lindqvist

'Du skal så meget have din egen podcast og fortsætte talkshowet på en anden platform - det var genialt,' skriver Christiane Schaumburg-Müller.

'Du skal lave podcast med mig,' skriver sanger Barbara Moleko.

Plads til forbedring

Sara Bro fik en hård medfart, da hendes program 24. marts blev sendt for første gang.

AOK kaldte hende i en kommentar for barnevoksen, mens Politikens Marcus Rubin beskrev udsendelsen som tårkrummende pinlig.

Over for Ekstra Bladet udtalte Flemming Hedegaard, der er chef for kultur og samfund i DR, at der rigtig nok var plads til forbedring efter første afsnit.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sara Bro.