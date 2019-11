Efter kun et år: Derfor sælger vi huset

Et år.

Længere tid skulle der ikke gå, før det danske kendispar Silas Bjerregaard og Cecilie Lassen igen er aktive på det danske boligmarked.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den nye boligsituation kommer i kølvandet af 'ændrede jobsituationer', skriver parret i en sms til Ekstra Bladet:

- Vi har været super glade for at bo i Helsingør, men har brug for at være tættere på arbejde i København for at få hverdagen som småbørnsfamilie til at hænge sammen, skriver Silas Bjerregaard og Cecilie Lassen i en fælles besked.

Hvad de ændrede jobsituationer indebærer, vil parret ikke komme nærmere ind på.

Se også: Taler ud: Ramt af voldsom depression

Tjente godt på villalejlighed

Parrets nuværende hus ligger i den nordsjællandske vandkantsby Helsingør- et hus de købte i efteråret 2018.

Dengang overtog de nøglerne til det mere end 200 kvadratmeter store arkitekttegnede hus med have, overdækket terrasse og et boligareal i forskudt plan for 3,5 millioner kroner.

Et beløb, der formentlig blev hjulpet godt på vej af de mere end 4,6 millioner kroner, de fik for deres villalejlighed på Amager, der blev solgt i starten af året.

Hvis du vil købe Bjerregaard og Lassens nordsjællandske hus i dag, skal du af med lige knap 4,6 millioner kroner - hvilket svarer til en kvadratmeterpris på cirka 22.500 kroner.

Se villaen her

Se også: Dansk skuespiller taler ud: Kunne ikke bruge sine hænder eller ben