Efter lang pause: Scorer nyt job

I 2005 var der meget få danskere, der ikke havde hørt om David Owe eller set ham på deres tv-skærm - for eksempel i tv-serien 'Ørnen' på DR.

Pludselig forsvandt han dog fra skærmen i en længere periode, og først i 2018 vendte han så tilbage og var aktuel i sin første danske tv-serie i ti år.

Nu er 42-årige David Owe snart aktuel i en ny tv-serie igen. Dog i vores naboland Tyskland.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til musicalen 'Mamma Mia' i Tivolis Koncersal onsdag aften.

- Jeg går og laver en serie, der hedder 'Void', som betyder afgrund, hvor jeg spiller en meget skidt karl. Det tror man i hvert fald. Det er seks afsnit, og den bliver sendt på kanalen RTL, sagde han med et grin, da han troppede op på den røde løber sammen med sin kone, Marie Askehave.

- Jeg skal være dernede i tre måneder. Jeg tager afsted i morgen tidlig, og så kommer jeg hjem lørdag, og så tager jeg afsted igen næste uge, så det er sådan on/off den næste tid. Det er en rimelig stor produktion, og det tager 52 optagedage at lave den, så selvom jeg ikke er en hovedrolle, men er en birolle, der er med i alle afsnit, så er der nok at se til, og jeg kommer til at være en del væk fra familien.

- Det er godt at savne, sagde Marie Askehave, da hun blev spurgt til, hvorvidt hun kommer til at savne sin mand, når han kommer til at være meget hjemmefra den næste tid.

Skuespiller David Owe og hans kone, skuespillerinden Marie Askehave, på den røde løber til 'Mamma Mia'. Foto: Klaus Bo

Jobbet i Tyskland har betydet, at David Owe har måttet gå i skarp træning og øve sig på sit tyske.

- Det er jeg god til. Jeg er flydende, men de kan godt høre min accent. Det var ikke en dansker, de skulle bruge, men de valgte mig, fordi jeg var så blændende, ej, siger han med et grin og fortsætter:

- Men i Tyskland er de lidt ligeglade med min accent. Jeg tror, jeg har lavet fem-seks serier dernede, og de er ligeglade med, om jeg har lidt accent, for de har mange forskellige dialekter dernede. Men jeg har øvet mig rigtig meget, så det lyder meget bedre end førhen, og end da jeg gik i gymnasiet, konstaterede han.

