Efter lynbrud: Dansk kendispar flirter igen

Det var en kryptisk Sarah Tiedt og en ligeså kryptisk Türker Alici, der torsdag aften ankom sammen til 'Paradise Hotel'-finalen, der blev afholdt på Lily McGee's i København.

Parret slog op for nyligt - kort efter de havde aftalt at flytte sammen i Aarhus, men forleden kunne man se på Instagram, at Sarah Tiedt holdt fødselsdag for eks-kæresten. På den røde løber var ingen af dem dog klar på at fortælle, om de havde fundet sammen igen.

Kærligheden brast - efter en måned

I stedet fyrede de begge den hjemmefra øvede sætning af:

- Alle spørger, ingen ved det.

Türker har selv deltaget i 'Paradise Hotel' to gange - den ene var reunion-sæsonen. Foto: Mogens Flindt

Atter på talefod

Men efter standardfrasen var affyret, ville Sarah Tiedt alligevel gerne fortælle lidt.

- Mig og Türker har snakket ud om tingene og er blevet gode venner igen. Men hvad der sker mellem mig og Türker, det holder vi for os selv lige nu, sagde hun.

- Har det været en lærestreg at være så offentlige omkring jeres forhold?

- Helt vildt. Der er nogle ting. Jeg valgte at udstille Türker på mine sociale medier, og han valgte at give igen på sine. Vi var begge to enige om, at det var helt hul i hovedet, det vi havde gang i, så vi fjernede opslagene, forklarede Sarah Tiedt og fortsatte.

- Man får lidt en lærestreg, fordi der er så mange mennesker, der bliver blandet ind i ens liv, som egentlig ikke behøver være det.

Frådende forsvar: - De skal holde deres kæft

Ifølge 'Paradise Hotel'-deltageren har hun lært af parrets brud.

- Jeg lægger i hvert fald aldrig nogensinde noget på igen, hvor jeg udstiller folk. Ikke når man har så mange følgere, som jeg har, sagde hun.

Sarah Tiedt har i skrivende stund 119.000 følgere på Instagram.