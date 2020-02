Efter mange års kamp: Dansk sangerinde afslører stor nyhed

Hush-duoen Dorthe Gerlach og Michael Hartmann blev tidligt søndag morgen forældre til en lille dreng.

Det skriver den stolte mor på Instagram.

'Så skete det virkelig. Vores lille, elskede ønskebarn er her', skriver den 40-årige sangeringe og fortsætter:

'Han landede tidligt søndag morgen under fuldmånen, og han er simpelthen det mest ubegribelige mirakel. Siden fødslen har jeg været fuldstændigt overvældet og overtræt. Som en Commodore 64, der bliver bedt om at beregne en rumrejse'.

Se også: Dansk sangerinde: Vi har kæmpet i mange år

Det har været nogle rørende dage, og derfor har den lille familie ikke delt nyheden med verden før nu.

'Jeg har ikke talt med verden, for jeg kunne ikke tage telefonen eller sige godmorgen til postbuddet uden at bryde ud i gråd'.

'Men nu er vi så småt ved at lande, alle tre i vores lille, nye familie og hvem ved... Måske går vi en tur udenfor i dag', lyder det i opslaget.

Dorthe Gerlach og Michael Hartmann. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Kæmpet længe

Dorthe Gerlach og Michael Hartmann har siden 1997 udgjort duoen Hush. De blev gift i 2004. De har tidligere fortalt, at de har kæmpet en lang og sej kamp for at blive forældre.

'Dem, der er tæt på os, ved, at det er noget, vi har ønsket og kæmpet for i mange år, og vi håber bare, at alt går godt', skrev hun på sin Facebook i forbindelse med annonceringen af graviditeten,

Sangerinde deltog i tv-programmet 'Toppen af poppen' i 2017 sammen med Karl William, Aura, Caroline Henderson, Søren Huss, Burhan G. og Michael Falch.

Event-kongens fortid: Rockerforbindelser og retssager