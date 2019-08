Efter mange års kamp: Nu jubler dansk kendispar

Smilene er for tiden ekstra store hjemme hos Hush-duoen, 39-årige Dorthe Gerlach og 50-årige Michael Hartmann.

Parret bliver nemlig efter mange års kamp forældre til deres første barn i det nye år.

Det afslører de på Facebook.

'I 2020 forventer vi at udgive vores hidtil største projekt. Vi skal nemlig være forældre for første gang, skriver parret på Facebook og fortsætter:

'Vi glæder os helt uendeligt meget. De, der er tæt på os, ved, at det er noget, vi har ønsket og kæmpet for i mange år, og vi håber bare, at alt går godt'.

Klar til børn længe

Tidligere har Dorthe Gerlach, der i 2017 medvirkede i TV2-programmet 'Toppen af Poppen' fortalt til Se og Hør, at hun og Michael Hartmann var mere end klar til at få børn.

- Nu er vi klar, sagde Gerlach og understregede, at det dog ikke er alle 'ting i denne verden, som mennesker bestemmer alene'.

- Men vi ved godt, hvordan man gør, sagde hun med et grin til ugebladet.

I 2017 medvirkede Dorthe Gerlach i tv-programmet 'Toppen af Poppen' sammen med blandt andre Aura. Foto: Mogens Flindt

Dorthe Gerlach fik sit store gennembrud i 2004 med duoen Hush, som også Michael Hartmann, der er guitarist, er en del af. De har blandt andet hittet med nummeret 'If You Go Breaking My Heart'.

Gerlach og Hartmann har været kærester siden 2000. Fire år senere blev de gift.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Dorthe Gerlachs manager, der oplyser, at parret ikke har yderligere kommentarer til familieforøgelsen på nuværende tidspunkt.

