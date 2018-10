Efter mediestorm: Ilse Jacobsen trækker sig fra 'Løvens hule'

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Tv-kendissen og gummistøvle-bossen Ilse Jacobsen har besluttet sig for at forlade DR-programmet 'Løvens Hule'.

Det skriver hun på Facebook.

'Jeg trækker mig fra 4. sæson af Løvens Hule. Jeg vil de kommende måneder fokusere på mine eksisterende virksomheder, og derfor har jeg i dag meddelt DR, at jeg desværre ikke ønsker at medvirke i fjerde sæson af Løvens Hule. Optagelserne skal begynde i slutningen af måneden.'

Se også: Kendt bestyrelsesformand langer hårdt ud efter Ilse Jacobsen

Beslutningen sker, efter Berlingske søndag udgav en artikel, hvori en lang række både navngivne og unavngivne medarbejdere kunne berette om dårligt arbejdsklima i hendes virksomheder.

Ilse Jacobsen kaldte selv kritikken for 'uretfærdig', og lægger i sit opslag på Facebook heller ikke skjul på, at artiklen og de efterfølgende skriverier har påvirket hende.

'Historierne i pressen de seneste dage har gjort stort indtryk på mig personligt, og jeg skal ærligt erkende, at jeg også er ked af det. Selvom vi allerede har taget hånd om de problemstillinger, der er beskrevet i pressen, har den megen fokus gjort det nødvendigt, at jeg bruger kræfterne på mine virksomheder.'

Ilse Jacobsen har medvirket i DR-programmet siden dets start i 2015. Her forsøger håbefulde iværksættere at skaffe kapital fra en eller flere af de kendte 'løver', der udover Ilse Jacobsen tæller Christian Stadil og Jesper Buch og indtil for nyligt også Tommy Ahlers og Birgitte Aaby.

Investorerne i 'Løvens hule' er fra venstre Christian Stadil, Birgit Aaby, Tommy Ahlers, Ilse Jacobsen og Jesper Buch. Foto: Lars E. Andreasen/DR

Se også: DR afslører: Her er de nye eksperter i 'Løvens hule'

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra DR til Ilse Jacobsens exit.

Tidligere på dagen fortalte redaktør Erling Groth til BT, at 'artiklerne har gjort indtryk'.

- Vi sætter os nu med holdet bag 'Løvens hule' og kommer til bunds i sagen, forklarede han.

Kritik fra egne rækker

Jacobsens egen bestyrelsesformand Morten Albæk har også kritiseret hendes ledelesesstil.

- Vi er i fuld gang med at tage de nødvendige handlinger for at løse de udfordringer, virksomheden har. Der har ikke været bedrevet en tilfredsstillende form for ledelse hos Ilse Jacobsen. Det er der 100 procent enighed om i bestyrelsen, forklarede han mandag til Berlingske.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ilse Jacobsen uden held.

Se også: Var med i 'Løvens hule': Nu er de blevet solgt for 130 millioner