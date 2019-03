Efter mediestorm: - Jeg har det godt, spiser godt og knepper en masse

Den spegede sag omkring Radio24syv, Amnesty International og den feministiske debattør Amalie Have ser ud til at være slut.

Amalie Have har i flere uger fået en hel del tilsyneladende uønsket opmærksomhed fra satireprogrammet 'Den Korte Radioavis' på Radio24syv i form af telefonopkald fra figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm.

Den fiktive journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm fra satireprogrammet 'Det korte radioavis'. Foto: Klaus Vedfelt

Sagen tog sin begyndelse i slutningen af januar, hvor det lykkedes Have at få Lukas Graham til at forholde sig til, hvorfor de lavede en coverversion af rapperen XXXTentacions nummer 'Sad'. Rapperen har flere gange havde været anmeldt for vold mod kvinder, herunder hans gravide ekskæreste.

Lukas Graham endte efterfølgende med at trække nummeret tilbage.

Se også: Langer ud: Klam opførsel!

Siden undersøgte 'Den Korte Radioavis' Haves egen Spotify-profil, hvor det fremgik, at hun også lytter til voldsdømte kunstnere.

Det førte ifølge Amnesty International til en hetz mod Have, som organisationen samarbejder med, fra programmets lyttere, og det fik dem til at true radiokanalen med advokater.

- Det handler om chikane. Hun har gennem længere tid været udsat for hetz og chikane. I ugevis er hun blevet kontaktet talrige gange og blevet ringet op på trods af, at hun har frabedt sig det. Hun har blokeret deres nummer, men så ringer de bare fra et andet nummer. Hun græder, har angstanfald, har hjertebanken og har svært ved at sove. Hun har det rigtigt skidt. Det er konsekvensen af den her systematiske hetz, forklarede generalsekretær for Amnesty International, Trine Christensen, til Ekstra Bladet i mandags.

'Det var en fejl'

Men nu har organisationen trukket i land.

'Det er en fejl, at vi i vores henvendelse til Radio24syv siger, at vi vil videregive sagen til en advokat', skriver Trine Christensen i en pressemeddelelse.

'Det vil vi gerne undskylde. Især fordi vi på intet tidspunkt har haft til hensigt at pudse advokater på Radio24syv. Vi har alene formidlet kontakt til en advokat med speciale i digital chikane, som kunne rådgive Amalie Have', tilføjer hun.

'Jeg har det godt'

Selv tager Amalie Have polemikken afslappet og slår fast på sine sociale medier, at hun har det godt trods mediestormen.

'Kort update: Jeg sover om natten (!), spiser god mad, knepper en masse og arbejder på fede projekter i London', skriver hun på sin Facebook-profil.

Hun har angiveligt truffet et bevidst valg om ikke at være del af debatten, efter hun havde opnået, hvad hun ville.

'Jeg har det godt og har haft det godt - jeg har taget et bevidst valgt om ikke at være en del af 'debatten', da jeg på 5 timer fik opnået, hvad jeg satte igang for godt to måneder siden - at bandet Lukas Graham tog stilling til at have lavet et covernummer af en mandlig artist, der primært er kendt for at have begået grov partnervold (det var iøvrigt Lukas' forslag at få den fjernet).

Jeg har lært én ting: Danske medier og magtfulde mænd i det danske medielandskab taber deres shit, når man er i stand til at tage aktion og udføre succesfulde kampagner UDEN først at konsultere med dem via vage debatindlæg, dårligt forberedte radio diskussioner og polariserende Twitter tråde.'

Lukas Forchhammer har tidligere takket Amalie Have for at gøre ham opmærksom på problemet omkring den nu afdøde XXXTentation. Foto: Per Lange

Støttet af Lukas Forchhammer

Onsdag blandede Lukas Grahams frontmand Lukas Forchhammer sig i sagen. På Twitter opfordrede den danske verdensstjerne Lukas Forchhammer fra bandet Lukas Graham sig i striden.

'Og så stopper vi lige internet-mobningen af Amalie Have', skrev han

'Hetz og trusler hører ingen steder hjemme. Satire er satire og er helt ok'.

Amalie Have laver feministisk aktivisme på sin Instagram-profil Scandinaviandreamgurl, hvor hun har over 89.000 følgere. Hun har blandt andet talt om voldtægtskultur og vold mod kvinder, efter hun selv blev udsat for en voldtægt i 2014.

Hun har ikke ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet.

Se også: Amnesty: Debattør har angstanfald efter 'hetz'