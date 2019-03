Efter mediestormen: Gør grin med Ghitagate

Det er snart to uger siden, at det kontroversielle radioprogram 'Hele Danmarks Ghita' på Radio24syv splittede danskerne i team Ghita og team Zeuthen.

For er det 84-årige Nørby, der er uforskammet og har divanykker, når hun kalder intervieweren - radiovært Iben Maria Zeuthen - for sprogets værste gloser? Eller er det den 50 år yngre Zeuthen, der med sit optageudstyr og sin facon bevidst forsøger at få skuespilleren ud over kanten?

Ghita: Radio24syv udnytter situationen

De to hovedpersoner har ikke ønsket at udtale sig om det tilsyneladende fejlslagne interview, der har fået tilnavnet Ghitagate, men det har ikke stoppet diverse journalister, forfattere og meningsdannere i at diskutere sagen til hudløshed.

Og det er - naturligvis - slet ikke slut endnu.

Nu kaster modemanden Jim Lyngvild sig nemlig ind i diskussionen med et billede af Ghita Nørby, der bærer på ... en tekop.

'Skal vi lave en lille kop te?', skriver Lyngvild på sin Facebook-profil til billeder med henvisning til den efterhånden legendariske ordveksling mellem Nørby og Zeuthen, hvor sidstnævnte forsøger at ændre den dårlige stemning ved først at foreslå en kop te og dernæst en tur i haven.

'Komplet tilfældighed'

Tekoppen matcher i øvrigt den kendte skuespillers robe. Eller er det omvendt?

- Jeg tror ikke, der skal lægges så meget i det. Altså ... Det at hun står med en kop te med en meget sur citron i - det er ikke noget, jeg har tænkt over. Og jeg har heller ikke tænkt over, at det ligner, at hun står i en have. Det er en komplet tilfældighed, siger Lyngvild med et glimt i øjet, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Så det er på ingen måde en kommentar til Ghitagate?

- Nej da. Sådan er jeg jo slet ikke som menneske. Tanken havde ikke engang strejfet mit sind, tilføjer han uskyldigt.

Jim Lyngvild mødte Nørby første gang i sommer, hvor han designede en kjole til den kendte skuespiller.

- Jeg kan kun svare for mig selv, men det var kærlighed ved første blik. Jeg elsker kvinder, der er skarpe og giver igen. Hvis du gør dig mentalt og sprogligt umage, får du det samme tilbage. Men hvis du er banal og ligegyldig, så får du også tilbage af samme skuffe.

Kjolen i fajancemønster er designet til Ghita Nørby, men designeren må ikke udtale sig om, hvad den skal bruges til.

Udnytter situationen

Programmet kan høres HER, mens hele interviewet, der viser et noget mindre konfliktfyldt møde mellem de to kvinder, kan høres på radioens råbånd.

Nørby har tidligere afvist at kommentere sagen over for Ekstra Bladet, men har til dr.dk forklaret følgende:

- Radio24syv udnytter denne her situation, så jeg tier bare stille.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun mener, at radiokanalen udnytter sagen, svarede hun:

- Ja, det er jo deres historie, og så kan jeg ikke gøre noget.

