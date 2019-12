Efter million-skandale: DR har fundet afløseren

2. januar kan seere af DR-succesen 'Løvens Hule' finde sin indre entreprenør frem, når programmet løber af stablen i det nye år.

Og ingen sæsonstart uden nye ansigter. Jakob Risgaard vil være at finde i juryen i stedet for Christian Stadil, men nu har en helt anden Christian fundet vej til dommerpanelet.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Christian Arnstedt har en baggrund som både serieiværksætter og serieinvestor og med sine blot 31 år bidrager han med en anderledes investorprofil til løvepanelet. Han er ovenikøbet den yngste investor i programmets historie.

Han erstatter Peter Warnøe, der tidligere meddelte, at han ikke ville være en del af den nye sæson.

Tilbage i september kom det frem, at Peter Warnøe i flere år har brudt loven ved at hæve millioner af kroner i flere af sine selskaber. De ulovlige aktionærlån løb op i mere end 20 millioner kroner. Han blev i den forbindelse politianmeldt af Erhvervsstyrelsen.

'Jeg skal naturligvis have styr på disse private ting hurtigst muligt, hvad jeg arbejder intenst på. Derfor har jeg også i en snak med Danmarks Radio i dag meddelt, at jeg ikke har tænkt mig at være en del af 'Løvernes hule' sæson 5, som skal sendes til næste forår. Det har været fantastisk spændende at være med, men i næste sæson vil jeg begrænse mig til at se med på sidelinjen', skrev Peter Warnøe på sin Facebook-profil.

Ingen guru

Den 'nye Christian' Arnstedt har trods sin unge alder en del erfaring med iværsætteri. Med en karriere hos blandt andet Mckinsey har han prydet Forbes Magazines 30-liste, hvor de udvælger 30 europæiske forretningsfolk under 30 år. Alligevel har han svært ved at tage ordet 'guru' i sin mund:

- Jeg ser ikke mig selv som en ’guru’ på alle områder indenfor iværksætteri, og jeg laver selv stadig fejl hver uge. Men jeg tror alligevel, jeg kan hjælpe iværksætterne på en del områder ud fra mine egne erfaringer med at starte og investere i mange forskellige virksomheder, siger han ifølge pressemeddelsen.

De fem løver udgøres således nu af Jesper Buch, Jan Lehrmann, Mia Wagner, Jacob Risgaard og Christian Arnstedt.

Femte sæson af ’Løvens Hule’ har premiere 2. januar klokken 20.00 på DR1 og på DR TV