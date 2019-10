Efter 'Mit plastikmareridt': Den var blevet skæv igen

Det var en glad Linette, der forlod Amalieklinikken i aftenens afsnit af 'Mit plastikmareridt'. Med sig havde hun fået en genoprettet næse, efter hun i flere år havde gået rundt med en skæv en af slagsen, som hun bestemt ikke var tilfreds med.

Godt en måned efter operationen var hun til en opfølgende konsultation, og her var der dårligt nyt.

- Næsen var desværre blevet lidt skæv igen, fortæller hun.

- Jeg var forberedt på, at det kunne ske. Heldigvis er den ikke lige så skæv, som før, så jeg er stadig glad for resultatet.

Lægen, der foretog Linettes operation, forklarede hende, at hun selv kunne prøve at presse næsen lidt, da den stadig var ved at gro sammen, og at hun derfor havde mulighed for at påvirke det endelige resultat.

- Men det gjorde jeg absolut ikke, fordi jeg havde så ondt, fortæller hun.

Begyndte at grynte

En anden overraskende bivirkning, der har ramt Linette, er, at hun er begyndt at grynte, når hun griner. Det tager hun dog med et smil.

- Det er jo bare en charme, som man må tage med, siger hun.

- Jeg skal ikke opereres flere gange, for det kan ikke lade sig gøre. Jeg er blevet opereret for mange gange.



Ifølge Linette er hendes nu så medtaget af talrige operationer, at der ikke kan pilles mere ved den. Foto: TV3

Trods de efterfølgende komplikationer fortryder Linette ikke et sekund, at hun deltog i programmet.

- Det har været en super oplevelse. De har taget godt hånd om os hele vejen, siger hun.

- Man får ikke stillet falske forhåbninger i sigte. Slet ikke. Jeg kan ikke sætte en finger på noget som helst.

Linette vil derfor ikke tøve med at anbefale andre at melde sig til programmet.

Selv er hun blevet superglad for sit spejlbillede igen, hvis man da lige ser bort fra én lille ting, som de fleste danskere nok kan nikke genkendende til:

- Man er vel kvinde, så man kigger sig jo i spejlet, når man lige kommer i nærheden af et. Før sad der sådan en rigtig skæv, grim næse, men nu er det mere håret, der ikke altid sidder, som det skal, siger hun med et grin.