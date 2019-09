Efter 'Mit Plastikmareridt': - Meld jer ikke

- Jeg fraråder alle overvægtige piger til at melde sig. Det der 'plastikmareridt' - det bliver et mareridt!

Så kontant er meldingen fra Diana, efter hun har været med i 'Mit Plastikmareridt' på TV3.

Hun deltog i håbet om igen at komme en tur under kniven, da hun efter en tidligere operation for overskydende maveskind var blevet efterladt med et resultat, hun langt fra var tilfreds med.

Maven, der fik Diana til at melde sig til programmet. Foto: TV3

Diana måtte dog gå slukøret hjem, da programmets læger ikke mente, de kunne hjælpe hende.

- De siger jo, at grunden til, jeg ikke gik videre, var, at jeg skulle lære at acceptere, jeg aldrig får en krop som en 21-årig, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det giver jo ligesom sig selv, så jeg synes, det er et dårligt argument at bruge for lægerne.

Ramt af depression

Afvisningen tog hårdt på Diana, der efterfølgende måtte kæmpe sig tilbage til en normalt hverdag.

- Jeg tog på efter programmet, fordi jeg gik og var ked af det. Jeg blev deprimeret, fordi jeg jo havde håbet på, at jeg fik lidt mere ud af det, end jeg gjorde, fortæller hun.

Diana er blandt andet fortørnet over, at man i programmet ikke får at vide, at det var bivirkninger fra medicin, der gjorde, at hun i sin tid tog kraftigt på og måtte opereres for overskydende maveskind.

Hun er heller ikke tilfreds med, at der skulle gå hele to år, fra programmet blev optaget til, det blev sendt.

- Jeg føler, jeg er blevet holdt for nar og manipuleret, konstaterer hun.

Ovenpå igen

I dag har Diana det meget bedre og har desuden tabt de kilo, hun tog på efter sin medvirken i programmet.

- Jeg måtte jo tage skeen i den anden hånd og sige: Fuck da det, op igen og videre, fortæller hun.

- Jeg har været i gang med en livstilsændring. Jeg spiser sundt og træner. Jeg har fået en coach ind over, der hjælper mig med at træne på den rigtige måde.

Man skal altså ikke regne med at se hende vende tilbage til 'Mit Plastikmareridt' foreløbigt.

- De tager alligevel kun dem, der skal have lavet bryster, siger hun.

TV3: Vi er tro mod virkeligheden

Ekstra Bladet har forelagt Dianas kritik af programmet for TV3. Mette Barnes, kommunikationschef hos NENT Group Denmark, der ejer kanalen, skriver følgende:

'Vi forsøger altid at være tro mod virkeligheden og klipper ikke vores deltagere til at være noget, de ikke er, eller mene noget, de ikke mener. Det er dog ikke altid, at der er plads til at få alle detaljer med i det endelige program – men vi er altid tro mod virkeligheden'.

Til kritikken om, at der er gået to år fra optagelse til, at programmet bliver sendt, skriver programdirektør Kenneth Kristensen:

'Vi har rigtig mange stærke formater, vi skal have plads til – og det betyder, at vi engang imellem er nødt til at rykke rundt på vores programmer'.