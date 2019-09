Efter 'Mit plastikmareridt': Opsøgte selv en kirurg

I aftenens afsnit af 'Mit plastikmareridt' mødte programmets læger blandt andet Mette, der var meget ked af sit ene øje efter en mislykket operation af sine nedre øjenlåg.

Hun blev ikke tilbudt en operation i programmet, men da lægerne godt kunne se, hvor meget øjet påvirkede hende, tilbød de at henstille hende til en øjenkirurg i Odense.

Øjet, som ødelagde Mettes hverdag og sociale liv. Foto: TV3

Han har siden opereret Mettes øjenlåg, og den dag i dag - næsten to år efter, hun lagde sig på briksen - er hun stadig henrykt over resultatet.

- Det er blevet helt vildt godt. De har transplanteret hud fra det øvre øjenlåg og lagt ned, så det ser helt normalt ud igen. Der er måske en millimeter til forskel, men det er jo ikke noget, andre ser, fortæller Mette til Ekstra Bladet.

- Det er virkeligt rart at føle, man ser normal ud igen. Hold kæft, hvor er jeg glad for, at der var hjælp at hente. Det er virkelig en kæmpe lettelse.

Mette er i dag meget lykkelig over, at hun fik foretaget operationen. Her ses hun med datteren. Foto: Privatfoto.

Ambivalent gensyn

Operationen har givet Mette sit gamle liv tilbage, og hun har nu meget mere overskud i hverdagen.

- Jeg er blevet mere social igen og kan have øjenkontakt med folk. Jeg er lidt mere den gamle mig igen, siger hun.

Mette sad selv klar, da aftenens afsnit rullede over skærmen. Hun beskriver det som et overraskende emotionelt gensyn.

- Det var helt mærkeligt at blive konfronteret med noget, der er to år gammelt. Ikke fordi jeg fortryder, at jeg har været med, men fordi jeg kan mærke, det er noget, der er gledet i baggrunden for mig, fortæller hun.

- Jeg kan godt genkende følelserne, så det var meget ambivalent at se det igen. Jeg blev helt ked af det og tænkte: 'puha, det har jeg faktisk gået igennem'. Samtidig er jeg dybt taknemmelig over, at jeg er kommet hertil med et fint resultat, som man slet ikke kan se, der er blevet ændret på.