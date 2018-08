Efter ni år: Nikolaj Koppel trækker stikket

Efter ni år har pianist, musikchef og journalist Nikolaj Koppel valgt at trække stikket og sige sit job som underdirektør i Tivoli op.

Det oplyser han på sin Facebook-profil.

Her fortæller han, at det nu er på tide, at han prøver noget nyt.

'Jeg har i denne uge sagt mit job op som underdirektør i Tivoli! Efter samlet ni år i den gamle have har jeg valgt at give mig selv et sabbatår. Jeg har tidligere lavet et par karrieremæssige gearskift i mit liv – og det har jeg aldrig fortrudt. Tivoli er et fantastisk sted, og jeg er stolt af de mange og markante resultater, vi har opnået de seneste år både økonomisk og indholdsmæssigt – men nu skal der ske noget andet', skriver han på sin profil.

Se også: Tv-kok tordner løs: Stop det omgående!

Fortsætter poster

I opslaget fortæller han, at han blandt andet fortsætter som formand for Bryd Tavsheden, men at han nu skal bruge tiden på at finde ud af, hvad han nu skal.

'Jeg fortsætter selvfølgelig i mine tillidsposter bl.a. som formand for Bryd Tavsheden, medlem af Radio- og TV-nævnet samt indenfor fondsverdenen. Den næste tid vil jeg bl.a. bruge til at blive klogere på, hvad de næste kapitler i mit arbejdsliv skal være. Og så skal jeg i øvrigt lære at svømme. På gensyn ude i virkeligheden'.

Se også: Populær radiovært vender tilbage til P3

Hos Tivoli er de vemodige over, at de nu skal sige farvel til Nikolaj Koppel. Til Ekstra Bladet oplyser de dog, at de har respekt og forståelse for hans beslutning, og at de nu er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske med Nikolaj Koppels stilling fremover.

'Jeg vil gerne takke Nikolaj mange gange for samarbejdet, først som musikchef fra 2005-2010 og senest som Underdirektør, Kultur siden 2015. Nikolaj har med sit faglige engagement og ambitionsniveau løftet Kultur i Tivoli, og vi har de seneste år set en meget positiv udvikling både i Salene og på Pantomimeteatret, på såvel klassisk som rytmisk musik og med de mange events året rundt', lyder det fra Tivolis direktør Lars Liebst i en mail til Ekstra Bladet.

'Nikolaj er lykkedes med at skabe rigtig gode resultater i kraft af mange nye tiltag og med respekt for traditionerne. Nikolaj har repræsenteret Tivoli udadtil og formået at skabe interesse om Kulturen i Tivoli på en meget professionel og troværdig måde', siger han videre.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nikolaj Koppel.