Efter Niko Grünfelds exit: Det skal der ske med 'gokkesokken'

Strikkunst. Overdimensioneret gokkesok. Akustisk hjælper.

Kæle- og øgenavnene står i kø, når det gælder den farverige kunstinstallation, som Københavns netop aftrådte kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (ALT) havde pyntet sit borgmesterkontor med.

Grünfeld trak sig fra posten 17. oktober som følge af en række dårlige sager om i første omgang indkøb af dyre møbler til borgmesterkontoret for 130.000 og siden anklager om cv-fusk.

I mellemtiden nåede den 43-årige Grünfelds kontor med dets dyre designerlamper, specieldesignede daybeds og altså især strikkede kunstinstallation at blive berømte - og til grin.

Især den strikkede rumudsmykning, der er skabt af strikkunstneren Stine Leth, var et let offer - især efter det i Berlingske blev døbt 'den overdimensionerede gokkesok'.

Den efterhånden så berømte 'gokkesok' i al sin pragt på borgmesterkontoret. Foto: Emma Sejersen/POLFOTO

Men dårlig omtale er som bekendt bedre end ingen. Så selvom hendes værker - for der er faktisk tale om to strik-installationer - er havnet i en politisk shitstorm, kan det ende med at være en god forretning for Stine Leth.

Hun har i hvert fald pludselig fået en del henvendelser fra potentielle købere.

- Det er rart, at det ikke kun er folk, der mener, at jeg har slået 'Fraggler' ihjel, siger hun med et grin, da Ekstra Bladet kontakter hende.

Indtil videre har der ellers ikke været meget økonomi i sagen for Stine Leth. Hun har nemlig ikke fået en krone for sin kunst.

- Københavns Kommune har ikke købt værkerne. Det er kun til udlån. Sådan er det jo tit, når der ikke er penge til at købe kunst, så udlåner kunstneren sine værker, og det har jeg gjort i det her tilfælde. Jeg tænkte, det var god eksponering på kulturborgmesterens kontor, forklarer hun.

- Og så skulle de i øvrigt fungere som akustiske hjælpere i det der store lokale, tilføjer hun.

Det har Niko Grünfeldt købt til sit kontor 3 stk. borde: 36.000 kroner 2. stk. stole: 6000 kroner 2. stk. bænke: 14.000 kroner 1. stk. daybed: 10.000 Sonos lydanlæg: 6.398 kroner 2. stk. pH lamper (en grå, en grøn): 11.485 Termokander, sukkerskål og mælkekande i alt: 1424 kroner Kopper: 814 kroner Priserne er inklusiv moms. Kilde: Aktindsigt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen Vis mere Luk

Bliver afhentet

Men hvad sker der så med 'gokkesokken', når Niko Grünfeld har forladt sit boligkatalog af et borgmesterkontor?

- Jamen, jeg skal have det hentet igen, for det var jo til hans indretning og noget, han syntes, var fedt. Vi havde lavet en aftale om, at det skulle hænge der i et års tid, men det var jo ikke til at forudse, hvad der ville ske, siger hun med et grin.

Hvis man nu skulle have fået lyst til at eje sin egen gokkesok, kan den erhverves for 25.000 kroner.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at kontakte Niko Grünfeld for en kommentar til hans exit. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune til, hvad der kommer til at ske med Grünfelds dyrtindkøbte designermøbler.

