Efter ny Fie Laursen-skandale: Politikere vil gribe ind

- Jeg deler den bekymring, som nogle af influencerne rejser på baggrund af de her forskellige sager. Jeg synes, det vil være klogt at gå ind i en diskussion af regulering eller eventuelt guidelines for at prøve at få en fælles samtale om, hvad der egentlig er ret og rimeligt på nettet - for det fylder mere og mere.

- Det er klart, at det fylder meget for mange mennesker, og jeg synes, vi har en ekstra forpligtelse, fordi en stor del af modtagerne og målgruppen for influencere er børn og unge. Derfor synes jeg faktisk, det er klogt at begynde at kigge på, hvad man kan gøre, siger Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, Jens Joel.

Han kan dog endnu ikke give et præcist svar på, hvad der er go og no go at reklamere for.

- Der er mange nuancer i det her, og derfor synes jeg også, at det er dejligt, at der i branchen nu ser ud til at være en forståelse for, at det kunne være klogt at regulere her. Det er bedst, hvis man kan gøre det i en dialog med dem, som det faktisk handler om, og det her viser jo, at der også er en interesse for at få nogle spilleregler, siger han.

