Efter operationer: Populær DR-vært vender tilbage

For et par måneder siden kom det frem, at den populære morgenvært Sara Bro stopper på 'Go' Morgen P3'.

Det sker af helbredsmæssige årsager, da hun på grund af forstadier til brystkræft har fået fjernet begge bryster og gennem en række operationer er ved at få genskabt barmen.

Det er ikke helbredsmæssigt foreneligt med at stå så tidligt op om morgenen, som det kræver at lave morgenradio, mener hendes læge.

Tilbage i juni fortalte Sara Bro til Ekstra Bladet, at hun ikke kendte til sine planer efter sommerferien.

Men nu afslører hun overfor Ekstra Bladet, at hun skal være med i et nyt radioprogram på P3.

'Det er på mandag, at jeg skal finde på det nye program. Jeg skal nok melde ud omkring sendetiden, når jeg kan', lyder det fra Sara Bro i en sms til Ekstra Bladet.

Udarbejder detaljer

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Steffen Raastrup, der er redaktør på P3, at der er et nyt program med Sara Bro i front på vej.

- Det er korrekt, at Sara går i luften med et nyt program på P3 efter sommer. Vi er lige nu i gang med en proces, hvor vi skal have klarlagt, hvordan og hvorledes programmet skal skrues sammen. Meget mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, men vi kommunikerer noget ud, så snart vi kan, siger han til Ekstra Bladet.

Han er rigtig glad for, at Sara Bro stadig er med på P3-holdet.

- For mig har der aldrig været tvivl om, at Sara stadig skal være en del af P3. Så det er jo fantastisk, at vi stadig har Sara med på holdet, selvom hun har meldt ud, at hun ikke længere kan være en del af Go' Morgen P3, lyder det fra Steffen Raastrup.

På Instagram har Sara Bro delt et opslag, hvori hun beder sine følgere om inspiration til, hvad det nye program skal handle om. Her giver flere af hendes trofaste lyttere udtryk for, at de er glade for, at hun vender tilbage med et nyt program.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at Sara engagerer sine følgere og henter inspiration fra dem, lyder det fra Steffen Raastrup.

Flere operationer

Til Ekstra Bladet fortalte Sara Bro i juni, at hendes stop på Go' Morgen P3 ikke kunne forenes med de mange operationer, hun har og skal igennem.

- Jeg har selv valgt det (at stoppe, red.), fordi mit operationsforløb har varet i næsten to år nu, og allerede efter et år sagde min læge, at det ikke harmonerede, lød det fra den populære vært.

- Når man er psykisk hårdt belastet og igennem sådan noget, så er det ikke så godt, at man heller ikke sover så meget. Det er en ond cirkel, så jeg valgte at lytte til lægen efter et godt års tid, forklarede hun.

Sara Bro fortalte desuden, at hun håbede, hun kunne blive på sin arbejdsplads, men at hun ikke vidste, om det kunne lade sig gøre.

- Jeg elsker P3's lyttere, så jeg håber, at jeg skal lave noget med dem. Men jeg håber også, at der sker noget, jeg ikke havde planlagt. Jeg har vært freelancer i 10 år, før jeg fik børn, hvor der altid skete et eller andet.

Sara Bro fik konstateret brystkræft, da hun var 27 år. Hun fik kemoterapi og blev senere erklæret rask.