Efter oprydning: Millionerne er væk

Peter Warnøe har endelig ryddet op i sit skandaleramte investeringsselskab Oyster Invest.

Gennem en såkaldt udbytteudlodning på 12 millioner kroner har Peter Warnøe afviklet sit ulovlige kapitalejerlån for ti millioner kroner.

Peter Warnøe fik i den forbindelse god revisorrådgivning, som sparede ham millioner af kroner i skat.

Regnskabsteknisk har han afviklet lånene ved at udlodde selskabets såkaldte fordring på ham selv, hvilket resulterer i, at selskabet mister et tilgodehavende på ti millioner kroner.

Det fremgår af selskabets seneste regnskab.

Økonomien ramt

Oprydningen i Oyster Invest får væsentlig økonomisk betydning for Oyster Invests robusthed, da egenkapitalen falder med 11 millioner kroner.

Dermed tæller egenkapitalen i Oyster Invest i dag blot fire spinkle millioner kroner, og selskabet er i dag blot en skygge af sig selv.

Det vurderer Frank Thinggaard, der er professor i eksternt regnskab på Aarhus Universitet.

- Står selskabet lige så stærkt i dag i forhold til tidligere, hvor egenkapitalen var 15 millioner kroner?

- Det gør det selvfølgelig ikke.

- Selskabet har mindre at stå imod med til fremtiden, men hvis fremtiden stadig er lys for selskabet, og selskabet ikke har brug for midlerne til at betale sine forpligtelser eller finansiere sin egen vækst, kan det være fint.

- Det kritiske er, hvis man tømmer selskabet for så mange midler, at det får svært ved at klare sig i fremtiden og ikke kan finansiere egen vækst, siger Frank Thinggaard.

Forstå ulovligt aktionærlån 1. En person ejer enten helt eller delvist et firma. Han vil gerne trække en million ud til sig selv. 2. Hvis han skal følge loven, så udbetaler han pengene som løn eller udlodder det som udbytte ved en generalforsamling. Dermed får Skat også sin del. 3. Men i stedet udbetaler han pengene direkte til sig selv og slipper dermed for at betale skat. 4. Hvis firmaet efterfølgende går konkurs, kan det samtidig være meget svært for kreditorerne at få det ulovlige aktionærlån tilbagebetalt. 5. Hvis en revisor gennemgår firmaets regnskab har han pligt til at anmærke det ulovlige lån. I de fleste tilfælde undersøger Erhvervsstyrelsen dog ikke sagen nærmere. Vis mere Luk

Da Børsen sidste år afslørede, at Peter Warnøe gennem en årrække havde trukket penge ulovligt ud af sit selskab, kostede det ham dyrt:

Hård medvind i pressen, han blev anmeldt til politiet, og på den baggrund valgte Peter Warnøe også trække sig fra det profilerede DR-program ’Løvens hule’.

Oyster Invest har i regnskabet et overskud på 1,2 million kroner efter at have modtaget et udbytte på ti millioner kroner fra et datterselskab.

Nedskrivninger på et tilgodehavende for 5,7 millioner kroner hos et tysk selskab påvirker resultatet negativt.

Over for Ekstra Bladet har Peter Warnøe ingen kommentarer til tilstanden i hans selskab.

- Jeg har ikke tid til at tale med dig, siger han og smækker røret på.