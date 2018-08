Efter oralsex på tv: Det er vildt underligt

Det er ikke så fedt, at man ligger og knalder på tv samtidig med, at man skal begynde nyt studie, mener Sidsel fra 'Ex on the Beach'

Sidsel Borg er blandt de nye realitydeltagere i programmet 'Ex on the Beach' - der vel med rette bør ændre navn til 'Sex on the Beach'.

For der bliver gået til den på lagnerne, hvor det kræver en større kugleramme at følge med i, hvem der har delt kropsvæsker med hvem her sølle fire afsnit inde i programmet.

Herre Jemini! Nu knalder de igen

Blandt dem, der har haft seksuelt samkvem på tv, er Sidsel, der i torsdagens afsnit tilfredsstillede - og blev tilfredsstillet oralt af deltageren Morten.

- Det er vildt underligt at se sig selv ligge og hygge på tv, og ens privatliv bliver eksponeret, siger hun.

Hun begynder på universitetet på mandag, og indrømmer gerne, at hun frygter reaktionen fra sine medstuderende.

- Jeg er meget bange, for jeg ved ikke, hvordan jeg bliver modtaget. Så kan de sige 'hey, jeg så dig bolle i går', siger hun tydeligt nervøs.

Hør Sidsel fortælle meget mere i videoen over artiklen, hvor hun også afslører, om hun fortryder, at hun hyggede på tv.