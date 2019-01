Efter oralsex-skandale: Nu giver Susan K op

Susan K har droppet at lægge sag an efter sin fyring fra Kurts Mor

Traditionen tro dukkede reality-veteranen Susan K op på den røde løber til Reality Awards, der løb over stablen fredag aften på Docken i Københavns Nordhavn.

Her mødte Ekstra Bladet hende til en lille snak om den såkaldte oralsex-skandale, som for et år siden fik Susan K fyret fra værtshuset Kurts Mor i Aarhus.

Et par havde oralsex på et bord, mens Susan K havde ansvaret i baren, og ifølge chefen på Kurts Mor, Betty Jensen, greb Susan K ikke ind og stoppede eskapaderne. Derfor blev hun fyret med øjeblikkelig virkning.

Nu går det ned: Realitybabes i hed snaver

Efter fyringen fortalte Susan K til Ekstra Bladet, at hun havde hyret stjerneadvokaten Michael Juul Eriksen, og at de ville køre en erstatningssag for uberettiget fyring.

Den sag er dog droppet nu, og Susan K har opgivet at få erstatning.

- Der er ikke rigtig sket noget i den sag siden sidst. Nu er det så gammel en sag, at den bare skal dø, og vi skal bare lade den ligge. Jeg er videre og har et nyt job, siger Susan K.

Det gik hedt for sig til Reality Awards. Foto: Mogens Flindt

VILD brystsmutter midt på scenen: - Jeg havde ikke råd til tape

Ikke trække den ud

Ifølge Susan K kunne det ikke svare sig for hende at gå videre med sagen.

- Vi har droppet advokater. Der er ingen grund til at køre den længere ud i sandet, end den allerede er.

Tv-kendis raser over prisfest: - Det er helt væk

Susan K har dog ikke opgivet at stå i bar efter episoden på Kurts Mor.

- Jeg har et job på en ny bar nu, og det er jeg rigtig glad for.

- Derudover har jeg det fantastisk. Min kæreste og jeg har lige købt hus her i august. Så der er en masse ting, vi går og fikser på huset, og så arbejder jeg bare, lyder det fra Susan K.

Forsøgte at stoppe bodega-oralsex: Her er den vilde video