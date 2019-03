Efter reality-skandale: Nu er vi kærester

Det gav et chok for seere af 'Paradise Hotel', da Sean Bornkessel i sidste sæson blev smidt ud af programmet, fordi han ifølge produktionen havde forbrudt sig mod én af de vigtigste regler i single-programmet.

Ifølge produktionen havde en kæreste hjemme i Danmark - noget Sean Bornkessel selv bestred, men for sent. Skandalen havde udspillet sig,og han blev sendt på et fly hjem til Danmark

Kæmpe skandale i realityland: Nu tjekker eks'en ind

Her ventede Klara Montes, og hun er deltager i den nye sæson af tv-programmet. Da hun mandag aften troppede op på den røde løber til forpremieren på 'Paradise Hotel', kunne hun smide noget af en bombe: Hun og Sean danner atter par, efter han naturligvis tjekkede ind i løbet af det program, som vises fra i morgen.

- Ja, jeg har fået kæreste på, og det er gode, gamle Sean. Det skete bare lidt naturligt, fortalte hun til Ekstra Bladet.

- Jeg må ikke sige, om det skete i programmet, eller efter vi kom hjem. Vi har jo været kærester før i fem år, og vi har hele tiden været gode venner. Der har ikke været nogen sure miner, og det var også derfor, at det faldt naturligt for os, tilføjer hun.

Mega tætte

Der var ellers ikke meget, der tydede på, at Klara og Sean skulle finde sammen igen. Da Ekstra Bladet mødte Klara under optagelserne til den nye sæson, fik hun våde øjne, da snakken faldt på ekskæresten og muligheden for, at han ville stemple ind i programmet senere på sæsonen.

Hun var nogenlunde klar i spyttet.

- Så vil jeg blive glad for at se ham, for jeg holder virkelig meget af ham. Vi er mega tætte og har været sammen i mange år. Vores forhold er specielt. Men jeg vil nok forlade hotellet, hvis han tjekker ind, forklarede hun.

