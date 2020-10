Efter røv-klask: Vælter sig i reaktioner

Keld Heick indrømmede, at han klaskede en ung pige i bagdelen. Nu vil folk klaske Keld i måsen

I sidste uge stod Keld Heick frem i 'Go aften Live' på TV2 og blandede sig i den aktuelle sexismedebat, der raser i Danmark.

Her fortalte den 74-årige entertainer, at han også havde gjort ting, der må betegnes som sexistisk.

- Vi var til Se og Hørs arrangement Miss Solskin. Så står der en ung pige, som snører sine sko. Sådan en numse, der stikker op der, sagde Keld Heick og lignede en, der lige skulle tage sig mod til, inden han fuldendte sætningen.

- Og jo, jeg gjorde det.

Keld Heick indrømmer: - Jeg gav hende et klask bagi

Han kunne videre fortælle, at det simpelthen virkede som en for stor indbydelse til at lade være.

- Ikke at det gør det bedre, men havde det været en ung fyr, havde jeg også kunnet finde på det. For det indbyder simpelthen til et klask bagi, og det gjorde jeg.

Keld Heick havde taget datteren, Annette Heick, med for at heppe på Hilda. Foto: Mogens Flindt

'Må jeg klaske dig i røven'

Hans indrømmelse og beskrivelse af forløbet har medført mange reaktioner.

- Mange. Mange, siger Keld Heick, da han fredag aften tropper op til 'Vild med dans' for at støtte sin hustru, Hilda, der deltager i programmet.

- Så sent som forleden dag, da vi var i biografen, så kommer der en herre forbi og siger: 'nå, må jeg klaske dig i røven?'. 'Nej, helst ikke', siger Keld Heick med et grin og tilføjer om sit svar til manden:

- 'Men hvis du føler så meget for det, så skal jeg nok lade være med at lave ballade'.

Drama i 'Vild med dans'-studiet

- Har du modtaget hadske reaktioner?

- Nej nej, overhovedet ikke.

Keld Heick lignede den stolteste mand i verden, da han kort tid senere kunne se Hilda Heick danse sin første dans i programmet. Hun blev bedømt af dommerne og modtog 14 point sammen med sin dansepartner Michael Olesen.