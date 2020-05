Efter rygter: Linse afviser blankt

Linse Kessler afviser spekulationer om, at hun skulle have fået ny kæreste

Efter Linse Kessler i torsdagens episode af det populære realityprogram 'Familien fra Bryggen' var under kærlig behandling af kropsterapeuten Danijel, er der på de sociale medier blevet spekuleret voldsomt i, om de to mon er et nyt par.

Flere seere har nemlig bidt mærke i den usædvanligt gode stemning mellem de to, og Ekstra Bladet har modtaget talrige mails fra seere, der meget gerne vil vide, om Linse har fundet kærligheden på ny.

'Hva'så, hvad skete der lige for Linse Kessler i aftes...? Hun var godt nok forelsket i ham massøren... Er der romantik i luften mellem de to? lyder det fra en seer, der hedder Kristian.

En anden seer ved navn Camilla spørger: 'Heiiii EB... Har linse noget kørende med ham massøren i tv'et?, mens en tredje - Anne-Cathrine - skriver:

'Jeg sad her til aftes og så 'Familien fra Bryggen'. Ved I, om hun er kærester med ham massøren? Det virker som om der mega romantik i luften....? Vi er flere, der er nysgerrige.

En seer, der hedder Betina spørger: 'Hvaaa EB - sig mig engang, er Linse lun på ham massøren i tv'et?'.

Trods rygter om det modsatte er Linse Kessler stadig single. Foto: Mogens Flindt

Skide sød

Ovenstående er blot et lille udvalg af de mange mails, der er sendt til Ekstra Bladets redaktion i dag, så for at opklare sagen, har vi givet hovedpersonen et kald.

- Nej, jeg har da overhovedet ikke fået en kæreste. Det har jeg slet ikke. Vi er overhovedet ikke hinandens type, lyder det fra en grinende Linse Kessler, der dog skynder sig at rose Danijel for hans professionelle evner.

- Jeg har bare været derude i hans butik, og vil selvfølgelig også komme der fremadrettet, for han er skidedygtig.

54-årige Linse påpeger desuden, at der er en betydelig aldersforskel på de to.

- Han er altså også kun halvt så gammel som mig, så det er nok lige i overkanten - eller underkanten, om man vil. Vi er på ingen måde kærester, og han er heller ikke min meget nære, personlige ven, men han er da skidesød, siger Linse Kessler.