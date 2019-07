Efter Se og Hør-skandalen: Nu bliver han chefredaktør igen

Så sent som for et år siden fortalte tidligere Se og Hør-boss Kim Henningsen, at han var 'totalt blacklistet' i mediebranchen oven på sin rolle i den såkaldte Se og Hør-sag.

I november 2016 blev han idømt et års betinget fængsel samt 200 timers samfundstjeneste for medvirken til hacking.

Nu ser fremtiden anderledes lys ud for den 64-årige journalist, der stoppede på ugebladet i 2013.

Han er netop blevet udnævnt ansvarshavende chefredaktør på Golfmagasinet, Golfavisen og hjemmesiden golfavisen.dk, hvor han tidligere har skrevet for som journalist. Han tiltræder 1. september.

- Ja, sådan kan livet jo være så forunderligt, konstaterer han glad, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Kim Henningsen har spillet golf i over 40 år. Nu bliver hobbyen hans levevej. Foto: Poul Møller

Han afløser Frits Christensen, der i sin tid gav ham en chance som skribent på bladene med ordene: 'Kim, du begik en fejl, men du har taget din straf som en mand. Har du ikke lyst til at skrive lidt om golf i Golfavisen?', som han forklarer i et opslag på Facebook.

Reaktionerne på hans forfremmelse har ifølge Henningsen udelukkende været positive.

- Jeg sidder med tårer i øjnene. Wauw. Jeg havde nok regnet med, at nogen ville sige: 'Smut du tilbage i fængslet', men der har været over 600 kommentarer og ikke én har været negativ, siger han.

I årene efter han stoppede på Se og Hør, har Henningsen blandt andet kørt med aviser om natten og arbejdet på et lager.

Se og Hør-sagen er endnu ikke helt lukket. Syv kendte danskere, der fik deres kreditkortstransaktioner overvåget af ugebladet, har hver krævet 250.000 kroner af Henningsen. Sagen er dog midlertidigt sat i bero, og den tidligere chefredaktør håber, at den snart bliver helt afsluttet.

- Det er snart seks år siden, at jeg stoppede på Se og Hør, så med al respekt for de personer, der har følt sig forulempet, vil jeg gerne videre med mit liv. Jeg har taget min straf.

Kim Henningsen foran retten i Glostrup i forbindelse med Se og Hør-sagen. Foto: Mogens Flindt

Kim Henningsen slås med en gæld på otte millioner som følge af fejlslagne investeringer, og det kommer den nye titel næppe til at ændre meget ved. Lønnen på golfmedierne kommer ikke i nærheden af de 1,5 millioner kroner, han tjente som chefredaktør på Se og Hør.

- Det er en lille familiedrevet virksomhed, så jeg kommer vel til at få nogenlunde det samme, som en nyansat journalist får på Ekstra Bladet, vurderer han.

- Det giver mig ro til at betale min husleje og sikre mad på bordet, men heller ikke mere. Men lønnen har slet ikke været et 'issue'. Jeg brokker mig bestemt ikke, tilføjer han.

Kun én ting slår skår i glæden over det nye job. Der bliver markant mindre tid til at spille golf, som Henningsen har dyrket i over 40 år.

- Ja, nu tramper du i det ubehagelige. Til gengæld kan jeg nu endelig tage forretningsmøder på golfbanen med god samvittighed.

