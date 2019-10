Efter seks operationer: Vågnede op med 'Linse-patter'

I aftenens afsnit af 'Mit plastikmareridt' møder vi blandt andet Heidi, der drømte om større bryster, efter hun var blevet mobbet med sin manglende barm tilbage i skoletiden.

Drømmen endte dog som et mareridt.

Se også: Caroline fra 'Mit plastikmareridt' kritiserer TV3: Det er for dårligt

Heidi aftalte med en plastikkirurg, at hun skulle have 300 og 350 ml puttet i sine bryster, men da hun vågner op efter at have været under kniven, er hun langtfra tilfreds med resultatet, da det venstre bryst hænger meget i forhold til det højre.

- Kirurgen siger så, at hun kan lave et brystløft gennem brystvorten, fortæller Heidi programmets læger.

Den operation hjælper dog heller ikke, men ender i stedet med at hendes ene brystvorte er dobbelt så stort som det andet.

- Så aftaler vi en tredje operation med et nyt brystløft, og det resulterer i, at venstre bryst stadigvæk hænger.

Heidi er så ked af sine bryster, at hun nærmest ikke har sex med sin mand længere, hvilket tærer på forholdet. Foto: TV3

'Fatter det ikke'

Efter de tre fejlslagne operationer foreslår kirurgen at tage fedt fra maven og putte det ind i venstre bryst for at gøre det mere rundt. Det bliver dog heller ikke nogen succes, og efter operationen får Heidi desuden at vide, at fedtet er endt i højre bryst.

- Da vi hører, at fedtet er sprøjtet ind på den modsatte side, står vi totalt af. Vi forstår ikke en brik, siger læge Jens Jørgen Elberg.

Se også: Efter 'Mit plastikmareridt': Opsøgte selv en kirurg

Ikke desto mindre aftaler Heidi yderligere to operationer med kirurgen. Hun vil forsøge et sidste løft og en brystvortereduktion, men får sig i stedet noget af en overraskelse, da hun vågner op fra narkosen.

- Jeg vågner op med at par ordentlige 'Linse-patter' og får så at vide, at hun har puttet større implantater i for at rette op på problemet.

De store implantater var ikke aftalt med kirurgen på forhånd, men ikke desto mindre forlanger hun 18.000 kroner af Heidi for ulejligheden.

- Hvad i himlens navn sker der her? Er det virkeligt noget, der foregår i Danmark? Er det virkeligt en person, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at lave den her slags kirurgi? Jeg må tilstå, jeg fatter det ikke, siger en tydeligt chokeret Jens Jørgen Elberg.

Se om Heidi får tilbudt en syvende og sidste operation, når 'Mit plastikmareridt' løber over skærmen i aften klokken 21.00 på TV3.