Efter sex på tv: - Følte mig udnyttet

I realityprogrammet 'Ex on the Beach', kom der gang i villaen efter Frederik Skovbjerg tjekkede ind

- Jeg føler mig 100 procent udnyttet.

Så klar i mælet er realitydeltageren Tessie Skovly, da hun besøger Ekstra Bladets tv-studie.

Årsagen er, at hun i realtyprogrammet 'Ex on the Beach' har sex med den nye deltager Frederik Skovbjerg, da han tjekker ind.

De er de første til at have sex i denne sæson af datingprogrammet, hvor en masse singler tjekker ind i luksuriøs villa i jagten på kærligheden. Eneste aber-dabei for deltagerne er, at tidligere flammer løbende tjekker ind i programmet.

Bidt i røven af karma

I løbet af de første dage i villaen har Tessie Skovly haft en on/off flirt med deltageren René Hoffbeck, som er helt forgabt i den jyske pige, der giver den små-forelskede dreng opmærksomhed, når hun lige har brug for det.

Hun har dog hele tiden meldt klart ud, at hvis der var én, der kunne få hende til at droppe flirten helt, var det Frederik Skovbjerg, der også var med i sæson 2.

Tessie var derfor ikke sen til at give sig hen til den unge mand, da han tjekkede ind. Han valgte hende til suiten, der er villaens romantiske soveplads. Her gik det hedt for sig. Det fortryder Tessie Skovly nu.

- Det er karma, der bider mig i røven, indrømmer Tessie Skovly, der ikke har været helt fin i kanten over for René Hoffbeck, der var med i Ekstra Bladets tv-studie. Producer: Lasse Brøndal

- Han sagde på daten, at han ikke ville springe fra pige til pige. Jeg tænkte: 'Fedt', for sådan virkede han slet ikke i sæson 2 heller. Han virkede meget loyal. Der skulle bare komme én ind, fortæller hun med henvisning til, at Frederik dagen efter ender i suiten med villaens nye pige.

Uskyldig var Tessie Skovly ikke i inde i villaen. Foto: Janus Nielsen

Ikke haft sex med mange

Hun fortæller videre i Ekstra Bladets tv-studie, at hun ikke har haft mange sexpartnere. Derfor gjorde det ekstra ondt på den 22-årige kvinde.

- Jeg følte mig lidt flov over at blotte mig på tv.

- Især fordi jeg lige har haft sex på tv for første gang, så fortryder man lidt efter. Jeg var så ked af det, erkender hun.

Øverst i artiklen kan du høre Tessie sætte ord på, hvordan det er at se sig selv have sex på tv.