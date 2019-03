Efter sex-video: Folk skriver jeg skal dø

Fie Laursen er blevet et yndet hadobjekt på de sociale medier, fordi hun har haft sex i 'Ex on the Beach'

Det skulle være så dejligt, men den seksuelle akt mellem Jeppe Risager og Fie Laursen i gårsdagens afsnit af 'Ex on the Beach' har fået voldsomme konsekvenser for Fie Laursen, der svines til i et omfang den ellers så skandalevante realitystjerne aldrig tidligere har oplevet.

Det sker som en direkte konsekvens af det klip, som Discovery Networks frigav fra programmet, og som blev viderebragt i flere danske medier - herunder Ekstra Bladet.

- Jeg oplever rigtig meget had. Jeg har det fint med, at jeg har lavet de her ting i programmet, og jeg har det fint med, at man viser det, men det er ikke fedt at læse kommentarerne. Folk er modbydelige, siger Fie Laursen og giver eksempler.

- Folk skriver, at jeg er ulækker, en luder og at jeg skal dø. Der er rigtig meget 'slutshaming' målrettet mig. Det er sjovt, at det altid er pigen, der lægges for had og ikke fyren. Der er ingen negative kommentarer på, at Jeppe også har sex. Det var det samme, da Amanda og Mark var sammen i programmet, der var det også kun Amanda, der blev lagt for had.

Skrev jeg skulle aflives

Ifølge Fie Laursen har hun aldrig tidligere oplevet 'så modbydelige kommentarer'.

- En skrev, at jeg skulle aflives, og at vi måtte håbe, 'hun ikke lægger æg'. Det hele handler om, at jeg er billig.

De voldsomme kommentarer affødte en fysisk reaktion hos realitystjernen.

- I går fik jeg hovedpine og kastede op, og jeg er altså ikke gravid, jeg kastede op, fordi jeg fik det fysisk dårligt. Det er 100 procent værre, end jeg havde regnet med, siger hun.

Fie Laursen efterlyser derfor et større fokus på 'slutshaming', fordi ingen har fortjent den byge af beskeder, som har været målrettet hende.

- Der skal sættes noget fokus på det, og folk skal forstå, at der skal to til tango. Hvorfor er det altid pigen, det skal gå ud over, og pigen der skal svines til? Vi er i 2019, men alligevel er det kvinden, det går ud over. Mark og Jeppe er champs i folks øjne, siger hun.

Hvorfor er der forskel på mænd og kvinder, når det gælder sex, spørger Fie Laursen. Foto: Anthon Unger

Kaldes søko

Det stemmer overens med Jeppe Risagers oplevelse. Da Ekstra Bladet talte med ham tidligere på dagen, spurgte vi til, om han havde oplevet meget had på de sociale medier. Her lød svaret:

- Rigtig, rigtig mange skriver, og jeg har overraskende nok ikke fået én eneste dårlig kommentar endnu.

Ifølge Fie Laursen kommer de negative kommentarer både fra han- og hunkøn, og hun efterlyser en generel solidaritet mennesker imellem.

- Der er faktisk næsten flere kvinder, der skriver, at jeg er en luder. Jeg er også blevet kaldt en søko. Det bliver mere personligt, og folk skriver, at jeg har en klam røv, og at jeg er fed. Så det handler ikke kun om sex, siger hun.

Den ellers så medievante realitykendis har ikke en løsning på problemet, men hun har besluttet sig for, at det er slut med at læse kommentarer på nettet fremover.

- Jeg har lært, at der ikke kommer noget ud af at svare folk, for man kan ikke nå ind til folk, der allerede har et had. Jeg forstår bare ikke, hvorfor man har et behov for at mobbe andre mennesker på den måde i kommentarfeltet. Det ville jeg aldrig selv gøre, siger hun.

Ekstra Bladet spurgte i går Discovery Networks, der står bag 'Ex on the Beach' herhjemme, hvorfor det var nødvendigt at vise sexscenerne i programmet. Du kan læse svarene herunder.