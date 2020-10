Efter sexchikane-sag: Tidligere DR-chef fyret

DR-værten Maria Fantinos beretning om #metoo-sager hos Danmarks Radio får nu konsekvenser.

Ifølge Politiken identificerede Gyldendal manden, som Fantino omtalte, som en af deres medarbejdere, og efter en lynundersøgelse hen over weekenden blev han mandag morgen fyret.

Det bekræfter adm. direktør hos Gyldendal Morten Hesseldahl over for Ekstra Bladet. Han understreger, at manden ikke er blevet fyret grundet sager om sexisme hos Gyldendal.

- Det er rigtigt, at pågældende medarbejder er blevet afskediget. Vi bliver gjort opmærksom på den sag, der fik en masse medieomtale med P3-værten og programmet 'Genstart', og vi blev gjort opmærksom på, at det drejede sig om en medarbejder ansat hos os.

- Vi kunne ikke ud fra gengivelsen i radioen finde ud af, hvad der var op og ned, men vi besluttede os for at undersøge, om der var noget at komme efter hos os. Vi fik også henvendelser udefra vedrørende personen, men vi kunne ikke konstatere, at der var sager om sexchikane med den pågældende medarbejder hos os, siger Morten Hesseldahl.

Alligevel blev manden fyret.

- Det var nogle andre forhold, der gjorde, at samarbejdet ophørte. Vi kunne ikke se noget #metoo-relateret hos os, og det har ikke noget at gøre med sagen i Danmarks Radio.

DR-vært krænket og forfulgt af chef

- Kan du forstå, at folk drager den kobling, når I laver en undersøgelse hen over weekenden med baggrund i #metoo, og I derefter fyrer medarbejderen?

- Jeg kan sagtens forstå, at folk drager den kobling, for det var det og henvendelser udefra, der sparkede gang i undersøgelsen. Vi tager sådan noget alvorligt på Gyldendal. Vi udgav en bog om forlaget tidligere i år, som Pernille Stensgaard har skrevet, og der fremgår det, at der har været #metoo-sager gennem historien. Så vi er særligt følsomme, når sådan noget dukker op, siger Morten Hesseldahl.

- Hvis det ikke handlede om #metoo, hvorfor fyrede I så pågældende medarbejder?

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er en personalesag, men jeg kan bekræfte, at det ikke har noget med sexchikane eller #metoo at gøre. Der er nogle andre forhold, der gør, at det er meget svært at se et fortsat samarbejde.

- Du siger, I har fået henvendelser om medarbejderen udefra. Skal I fremover stramme jeres screeningsproces op?

- Når der er sådan nogle sager, er det ulovligt at fortælle om dem, hvis det er sager, der er lukket, så det er ikke sikkert, vi havde fået noget at vide, men vi forsøger at være omhyggelige, og der kom ikke noget frem med sexchikane hos os, siger Morten Hesseldahl med henvisning til, at det kræver tilladelse fra medarbejderen selv.

Gik i tåger

Maria Fantino har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at krænkelsen hos DR faldt for år tilbage. Til en fest falder Maria Fantino i snak med chefens kæreste om en fælles interesse. Pludselig bryder han ind og siger, at de to skal kneppe, mens han ser på.

Episoden satte sig i den unge vært, der besluttede sig for at gå til sin tillidsmand. Det viste sig, at der var flere klager over samme chef.

DR-vært blev krænket: Derfor står hun først frem nu

Da begyndte de første trusler fra chefen på mail.

- Jeg når kun at læse lidt under halvdelen af den første mail, han sender, før jeg lidt blackouter. Jeg er stadig ved bevidsthed, men alt gik i tåger. Jeg blev helt ærlig bange, fortalte Maria Fantino og forklarede, at det var, da chefens mails kom, at chikanen for alvor begyndte.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den fyrede Gyldendal-medarbejder og Maria Fantino.