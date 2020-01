Efter silikone-drama: - Elsker mine nye bryster

Line Maria fra 'Ex on the beach' kom i vælten efter en reklame for gratis plastikoperationer på Instagram

Line Maria har virkelig fået noget for pengene, når det kommer til de nye fortrin, hun dukkede op med til Reality Awards.

Den unge kvinde, der er kendt fra 'Ex on the Beach' kunne fremvise en solid kavalergang i en tæt, sort kjole - men de skulle også gerne være ekstra flotte, de er nemlig netop blevet lavet.

Line Maria måtte dog forsvare både operationen og sin ageren på sociale medier, efter hun på Instagram lagde et billede op, hvor hendes følgere kunne vinde en gratis operation.

Det fik folk op i det røde felt, fordi hun har mange unge følgere.

- Men jeg kan ikke se, hvorfor det er et problem. Jeg opfordrer ikke folk til at få en operation, jeg siger bare, at jeg har fået det, og at jeg er glad for min, fortæller hun.

Line Maria har fået 300 ml. fyldt i hvert bryst, og hun er meget glad for resultatet.

- Jeg har egentlig altid været glad for mine bryster, men jeg ville gerne have noget mere fylde, og det har jeg jo så fået nu, fortæller hun tilfreds.

De nye fortrin kommer dog ikke til at have en effekt på hendes evne til at score.

- Jeg har nu altid haft rigtig nemt ved at score, så det har ikke ændret sig, siger hun med et grin.

