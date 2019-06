Efter skandale-sag: Det skal der ske med Geggos ring

40.000 kroner.

Det er beløbet, du skal hive op af lommen, hvis du vil have fingrene i Danmarks mest omtalte forlovelsesring. Den, som Cengiz købte til Geggo af smykkedesigneren Mai Manniche for 80.000 kroner for derefter at klage til Forbrugerstyrelsen og kræve sine penge retur, fordi han ikke mente, at dens kvalitet levede op til prisen.

Tidligere i dag kunne en glad Cengiz fortælle til Ekstra Bladet, at sagen omsider er slut, fordi han har fået sine 80.000 kroner retur - ligesom ringen er sendt retur til Mai Manniches virksomhed Jewlscph.

Der gik dog ikke længe, før ringen pludselig var at finde på Den Blå Avis.

'Meget smuk og fin solitaire diamantring med stor brillant-slebet diamant på 1.02 carat. Perfekt forlovelsesring,' lyder det i annoncen.

Foto: Screenshot fra dba.dk

Her lyder det videre.

'Der er indgraveret inde i ringen 'Skat du er for lækker' - det kan fjernes ved en guldsmed. Ringen fremstår helt som ny. Nypris er vurderet til 160.000 kroner'.

Mai Manniche bekræfter over for Ekstra Bladet, at det er hende, der har sat den til salg.

- Det er egentlig meget simpelt. Det er en brugt ring, men da vi ikke sælger brugte smykker, har vi kommet den på DBA. Det er en fantastisk flot ring med en stor og meget smuk diamant, så vi håber, at den kan komme andre til gavn. Det er så fantastisk en flot ring, som fortjener at gøre en kvinde glad, siger Mai Manniche, der selv tilføjer om den meget personlige hilsen til Geggo.

- Indgraveringen kan selvfølgelig fjernes, hvis ønsket. Jeg håber da, at din omtale heraf vil ende med, at en anden kvinde bliver lykkelig for den smukke ring, som i bund og grund er lavet i kærlighed, som hyldest til netop kærlighed. Det må vi aldrig glemme. I den ånd håber jeg, ringen vil blive båret fremover.

Mai Manniche har sat den omtalte forlovelsesring til salg på Den Blå Avis. Foto: Anthon Unger

Tre eksperter

Mai Manniche fortæller om prissættelsen på 40.000 kroner.

- Prisen på ringen er sat i forhold til, at det er en lettere brugt 2,5 år gammel ring - med en meget smuk stor diamant.

Efter købet fik Cengiz vurderet ringen af tre eksperter, der uafhængigt af hinanden vurderede værdien på ringen til at være henholdsvis 22.500 kroner, 28.000 kroner og 30.000 kroner. Altså langt fra de 160.000 kroner, som Mai Manniche oplyser ringens egentlige værdi til at være.

Da Ekstra Bladet fortæller Cengiz, at ringen nu er til salg på Den Blå Avis, er han klar i spyttet.

- Jeg vil ikke anbefale nogen at købe smykker hos Mai Manniche og Jewlscph. Den ring er maks 25.000 værd og ud over det en ring, der er blevet vurderet til at være ubrugelig. Det er den, fordi grabberne, der holder stenene er for små. Det vil sige, at med tiden vil stenene blive løse og falde ud. Så den er ikke noget værd den ring.