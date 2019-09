Efter skandale: Trækker sig fra DR-program

Danmarks Radios populære iværksætter-program bliver en løve fattigere.

Det meddeler Peter Warnøe, der foruden at være investor i 'Løvens hule' er direktør i venturefonden Nordic Eye.

Nyheden kommer, dagen efter Børsen kunne fortælle, at Peter Warnøe i flere år har brudt loven ved at hæve millioner af kroner i flere af sine selskaber. De ulovlige aktionærlån løber op i mere end 20 millioner kroner.

'Arbejdsmæssigt er jeg inde i en meget travl periode for tiden, hvor en af mine vigtige prioriteter er at få bragt orden i en række private aktionærlån, der ikke skulle have været foretaget. Mine regnskaber er åbne, og der har ikke været skjult noget, men det er klart, at det ikke er situation, jeg ønsker skal fortsætte,' skriver han på Facebook.

'Jeg skal naturligvis have styr på disse private ting hurtigst muligt, hvad jeg arbejder intens på. Derfor har jeg også i en snak med Danmarks Radio i dag meddelt at jeg ikke har tænkt mig at være en del af 'Løvernes hule' sæson 5, som skal sendes til næste forår. Det har været fantastisk spændende at være med, men i næste sæson vil jeg begrænse mig til at se med på sidelinjen.'

Pålagt tvangsbøder

I det seneste regnskab for Warnøes virksomhed Oyster Invest fremgår det ifølge Børsen, at Peter Warnøe stadig skylder over 10 millioner kroner i sit eget selskab.

Det har ifølge en aktindsigt, Børsen har foretaget, resulteret i, at Erhvervsstyrelsen nu kræver, at han betaler de 10 millioner tilbage. Som konsekvens af manglende betaling er forretningsmanden blevet pålagt tvangsbøder på 7500 kroner om ugen i minimum 10 uger.

De penge har Warnøe dog heller ikke betalt, og det har fået Erhvervsstyrelsen til at true ham med en politianmeldelse.

Erhvervsstyrelsen har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra DR, der meddeler, at den relevante medarbejder er på optagelse, og henviser til Peter Warnøes Facebook-opslag.

