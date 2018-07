Efter skattesmæk: Pop-drenge ramt underskud i millionklassen

Det spiller ikke for producerduoen Jon og Jules.

I en årrække komponerede de hit efter hit for stjerner som Nik & Jay, Burhan G og Joey Moe, men det er ikke lykkedes dem at toppe hitlisten de seneste mange år.

Se også: Nik & Jay: Sådan skal det gøres!

Faktisk skal man tilbage til 2013 for at finde deres sidste førsteplads, hvilket var med Nik & Jays 'United'.

Blodrød økonomi

Den dalende popularitet afspejles i det ellers succesfulde makkerpars finanser. Deres pladeselskabs økonomi halter og har ikke kunnet præsentere et overskud de seneste to år.

Nexus Music Productions ApS har netop offentliggjort sit seneste regnskab, og her fremgår det, at 2017 endte med en maveplasker og et underskud på 563.000 kroner efter skat.

Dermed har de tabt mere end 1,3 million kroner de sidste to år.

Underskuddet kan ses som kulminationen på en kedelig fem-årig periode, hvor overskuddet blot er blevet mindre og mindre for så at gå i minus de sidste to regnskabsår.

Interaktivt element

De to producere har da også haft en del at se til uden for musikstudiet på det seneste. De er sammen med deres arkitektven Finn Nørkjær og Nik & Jay blevet jagtet af SKAT.

Ifølge myndigheden har de fem mænd gennem deres pladeselskab, som Nik & Jay og Finn Nørkjær engang var medejere af, solgt ejerlejligheder til dem selv for under markedspris.

Nik og Jay snød i Skat: Milliongæld lurer

Det resulterede i et skattesmæk på 667.000 kroner, og dertil kom sagsomkostninger til byretten og landsretten, efter de fem mænd forgæves sagsøgte SKAT.

Dårlig investering

Jon og Jules, der på papiret hedder henholdsvis Jon Andersson Ørom og Johannes Jules Wolfson, har ikke svaret Ekstra Bladets henvendelse, men i regnskabet gør de overfladisk rede for, hvad der har influeret det kedelige resultat:

'Årets resultat er påvirket af investeringer i det amerikanske marked', står der i regnskabet.

I regnskabet giver de desuden udtryk for, at økonomien ikke ser helt god ud.

Det' for lækkert: Nik & Jay scorer millioner på musik og ejendomme

'Ledelsen finder årets resultat mindre tilfredsstillende', lyder den standardiserede regnskabs-formulering.

Dermed vides det heller ikke, hvilke amerikanske investeringer, der er tale om. På Nexus Musics hjemmeside fremgår det dog, at Jon og Jules har etableret sig i Los Angeles, og at de har flere artister fra USA i stald.