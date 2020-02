Efter skilsmisse: Huset solgt på rekordtid

Det tog kun fire dage for Anders og Heidi Frederikke Sigdal at få solgt deres hus

TV-parret Sigdal kan komme hurtigt videre, efter de i starten af året satte deres hus til salg.

'Go’ Morgen Danmark'-værten Heidi Frederikke Sigdal og sportsjournalist Anders Sigdals villa i Hareskovby ved Værløse fik nemlig kun lov til at ligge til salg i fire dage, før det blev solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Salget af villaen i den københavnske forstad gik således noget hurtigere end andre hussalg i området. Sidste år tog det nemlig i gennemsnit omkring tre måneder at sælge en villa i postdistriktet Værløse.

Over udbrudspris

Ikke nok med at der skulle mindre end en uge til at sælge Heidi Frederikke og Anders Sigdals villa, så endte hammerslaget på de 150 kvadratmeter også over udbudsprisen, der lød på 6.295.000 kroner.

Køberne smed nemlig 55.000 kroner oveni hatten og kunne således sikre sig nøglerne til det nybyggede hus for lige præcis 6.350.000 kroner.

Det betyder, at Anders og Heidi Frederikke Sigdal tjent en sjat penge på deres villa, som de købte i 2017 og den gang gav 5,7 millioner for.

Skilles

Det var Ekstra Bladet, der i januar kunne afsløre, at det kendte par havde besluttet at få fra hinanden - igen.

For knap tre år siden meddelte Heidi Frederikke og Anders Sigdal, at de skulle skilles. Godt et halvt år senere havde parret genfundet melodien og besluttet sig for at give hinanden og deres familie en chance til.

Men starten af 2020 brød på endnu et brud.

- Vi skal skilles, sagde Anders Sigdal til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Beslutningen er taget, og vi er så o.k., som man nu kan være.

Det tidligere par er forældre til to børn - Mathilde og Charlie.

