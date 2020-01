Efter skilsmisse: Sarah Grünewald har fået ny kæreste

Sidste år annoncerede 'Vild med dans'-værtinden Sarah Grünewald, at hun skulle skilles efter fem års ægteskab med dj'en Rasmus Backhaus, som hun har sønnen Luis med.

Men nu har hun fundet kærligheden på ny.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

'Status: In a relationship', skriver hun på Instagram, hvor hun også har delt et billede, hvor hun tilsyneladende holder i hånd med en mand.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sarah Grünewald, der bekræfter, at hun har fundet kærligheden på ny. Hun oplyser, at hun derudover ikke har yderligere kommentarer.

Hun ønsker derfor heller ikke at fortælle, hvem hun har kastet sin kærlighed på, eller hvor de har mødt hinanden.

Sarah Grünewald er vært på 'Vild med dans' sammen med Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Jonas Olufson

For evigt familie

Det var tilbage i februar 2019, at Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus fortalte, at de skulle skilles. Det skete i en fælles udtalelse på Instagram.

'Ras og jeg har truffet verdens sværeste men vigtigste beslutning - Det at gå fra hinanden. I den beslutning ligger en kæmpe sorg og en ubeskrivelig smerte som vi i længere tid har givet plads, og som vi i stilhed har omfavnet og delt med hinanden', skriver den 35-årige Grünewald, der især er kendt som vært på 'Vild med dans'.

'Vi går udelukkende fra hinanden som ægtefolk, men vil for evigt blive sammen som familie. Vi er de bedste venner og de bedste forældre for Luis og vores liv er heldigvis fyldt med en enorm kærlighed og rummelighed til og for hinanden.'

Siden er de dog forblevet gode venner og har været ude at rejse op til flere gange.

Parret fandt sammen i 2013 og blev gift året efter.

Sarah Grünewald, der begyndte sin karriere som model, har været vært på 'Vild med dans' siden 2013. I 2015 annoncerede hun sin graviditet for åben skærm og fødte sønnen i marts året efter.

