Efter skilsmissen: Sådan går det

Ditte Julie Jensen fortæller, at hun er fyldt med blandede følelser efter bruddet fra ægtemanden

'Den store bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen, der skal skilles fra sin mand gennem 12 år, Marck Topgaard, var udadtil i højt humør, da hun tidligere i dag mødte op til bogreceptionen på træningsekspert Michelle Kristensens nye bog, 'Ny krop på 4 uger'.

Adspurgt om skilsmissen lod hun imidlertid forstå, at der bag smilet gemmer sig smerte.

Se også: 'Bagedyst'-darling skal skilles

- Hvordan har man det, når man bliver skilt? Det kan du spørge dig selv om.

- Det er en meget blandet følelse, men jeg synes, at skilsmissen er meget privat, især fordi to børn er blandet ind i det, sagde Ditte Julie Jensen.

Skilt enige

Den 31-årige kage-entusiast fortalte i sidste uge om skilsmissen i en pressemeddelelse og på sin Instagram-profil.

Siden har hun været tavs over for pressen.

Se også: 'Bagedyst'-darling får nyt tv-program

Hun var også kortfattet til bogreceptionen.

Det skyldtes dog særligt, at hun ankom sent, i takt med at receptionen blev til et privat arrangement og pressen udelukket.

Hun nåede dog at fortælle avisens udsendte, at skilsmissen er en fælles beslutning, og at hun ikke ser en anden mand.

Ditte Julie Jensen og Marck Topgaard blev gift for to år siden i Tårnby Kirke uden for København. Foto: Ritzau Scanpix/Bo Nymann

Ditte Julie Jensens nu tidligere ægtemand, Marck Topgaard, delte en video på Instagram, samme dag pressemeddelelsen om skilsmissen blev udsendt.

I videoen kaster 32-årige Topgaard sin vielsesring i skraldespanden. Videoen er i skrivende stund set mere end 80.000 gange.

Opslaget er ledsaget af et knust hjerte og ordene: 'Et langt kapitel er slut, et nyt er startet' samt en stribe hashtags.

Marck Topgaard sætter over for Ekstra Bladet nu også ord på skilsmissen:

- Jeg har det godt på trods af omstændighederne og fokuserer på mine børn, siger han.