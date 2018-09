Efter skuffende turbo-sex: Her er Kevins forklaring

Emma er to aftener i streg blevet skuffet efter lagengymnastik i 'Ex on the Beach'. Nu forsvarer Kevin sig

- Jeg havde jo regnet med, at Kevin var denne her hardcore dude, der bare er mega sindssyg til at kneppe, og så kommer han bare med det samme. Det er bare nederen.

Så hård var 'Ex on the Beach'-deltageren Emmas dom over sin sengepartner Kevin, efter han for anden gang havde leveret rekordhurtig sex i realityprogrammet.

Den stakkels mand kunne til gengæld kun ryste på hovedet og forsøge at forklare, at det ikke er normalt. Og det holder han fast i, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Som du nok har bemærket, så har jeg ligget med Emma siden dag et, og vi har lagt op til hinanden i lang tid. Man kan ikke hjælpe sig selv derinde uden, at det bliver set, så det hober sig op, og så skal der ikke så meget til. Efter tre-fire uger uden udløsning, så går det bare lidt hurtigt, griner han.

Emma og Kevin er yderst glade for hinanden i programmet. Efter hjemkomsten er der dog kun venskabelige følelser imellem dem. Foto: Dplay

Kevin tager det hele i stiv arm.

- Det er selvfølgelig ikke det fedeste at se, men mig og Emma har ikke noget sammen mere, og derfor rager det mig ikke. Det er da faktisk lidt grineren at kigge på, for alle de partnere, jeg har haft inden- og efter programmet, de er rigeligt tilfredse.

Rimelig skod

I 'Ex on the Beach' gør Kevin meget ud af at forklare, at han ikke normalt kommer så hurtigt. Og det mener han er med til at bevise, at han ikke lyver.

- Hvis det var noget, jeg var vant til, ville det nok ikke være gået mig så meget på. Alle os mænd går vel igennem sådan nogle perioder. At det så sker to gange efter hinanden på tv, det er rimelig skod, siger han med et stille grin.

Kevin og meddeltageren Morten til programmets forpremiere i det centrale København. Foto: Olivia Loftlund

'Ex on the Beach' har kørt sin sejrsgang i Storbritannien, hvor det hidtil er blevet til ni sæsoner. I Danmark er det også blevet en succes for Discovery Networks, der bruger realityformatet til at promovere sin streamingtjeneste Dplay, hvilket ifølge meldingerne har fungeret over al forventning.

Kevin understreger da også, at han er glad for, at han tog chancen og deltog i programmet.

- Det var lidt mærkeligt at se og høre sig selv i starten, men det allersjoveste har været at genopleve det hele. Jeg har selvfølgelig oplevet det selv, men vi har været fulde hver evigt eneste dag, så det er ikke alt, man kan huske, siger han og tilføjer.

- Jeg synes, de har gjort et godt stykke arbejde med at få det til at se godt ud.

'Ex on the Beach' kan opleves mandag-torsdag på Kanal 4 eller på Dplay.