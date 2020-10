Efter slik i øret: - Jeg havde ikke noget valg

Skuespilleren, sangeren med mere for til tasterne, da hun følte, at Københavns nu forhenværende overborgmester Frank Jensen forsøgte at rense sig for anklager om seksuelle krænkelser

- Jeg synes, at Frank Jensen nedgør de unge forsvarsløse kvinder. Jeg er ikke personligt vred på ham - det kan man dårligt være på et menneske, som man kender nul. Men jeg bliver som midaldrende kvinde så moderligt vred, når han forsøger at benægte, hvad modige unge kvinder nu beretter.

Heick: - Frank Jensen slikkede mig i øret

- Derfor havde jeg ikke noget andet valg end at stå frem med min oplevelse, da jeg forleden læste en en artikel, hvor han forsøgte at affeje hele sagen om hans afgang som et politisk komplot, siger 48-årige Annette Heick til Ekstra Bladet, efter at hun forleden stod frem og fortalte, hvordan den nu forhenværende socialdemokratiske overborgmester i 2010 under en fejring af Øresundsbroens tiårs-jubilæum pludselig stak sin tunge ind i hendes øre.

I mange år har hun kun fortalt om episoden til sine allernærmeste, men i en ny bog, der udkommer næste år, bliver den også omtalt.

Men da sagen om 'Frank Klam' begyndte at rulle, besluttede hun sig til at stå frem.

Keld Heick om slik i øret: - Det er en klam opførsel

- Det kræver mod at fortælle om den slags. Jeg har aldrig været traumatiseret af den aparte hændelse, men jeg har da heller ikke været stolt af den, siger hun.

- Har du nogensinde - før eller siden - været udsat for seksuelle krænkelser?

- Nej. Jeg har faktisk gransket min hjerne, men er ikke kommet i tanke om andre hændelser.