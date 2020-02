Efter Søren Spannings død: Begravelsen er på plads

Skuespilleren Søren Spanning, der døde onsdag efter længere tids sygdom blot 68 år gammel, skal begraves lørdag 22. februar klokken 13.

Det oplyser familien i en besked til Ekstra Bladet.

Begravelsen sker fra Frederiksberg Kirke.

Ifølge familien vil der ikke være tale om en lukket begivenhed kun for de nærmeste, hvilket vil give venner og kolleger mulighed for at sige et sidste farvel.

Søren Spannings sidste år var præget af sygdom, efter han for snart seks år siden blev ramt af en hjerneblødning, der lammede hans venstre side og tvang ham i kørestol og væk fra karrieren.