Efter sprøjteorgasme: Fie Laursen lettet over reaktioner

Efter Fie Laursen har sat fokus på 'slutshaming', har reaktionerne på hendes sprøjteorgasme i 'Ex on the Beach' været mere positive

Når du tænder for tv-programmet 'Ex on the beach' på Kanal 4, kan du være rimelig sikker på at se sexscener råt for usødet.

Flere gange har det været den 22-årige realitystjerne Fie Laursen, der har hygget sig på lagnerne - blandt andet med deltageren Jeppe Risager.

Efter sex-video: Folk skriver jeg skal dø

Og reaktionerne har været stærke. Fie Laursen blev svinet til fra mange kanter. De grimme beskeder lød blandt andet på, at hun var billig, en luder og sågar at hun skulle dø.

I Ekstra Bladet efterlyste hun større fokus på begrebet 'slutshaming', som dækker over den udskamning, der kan ske af kvinder, der har et aktivt sexliv. Et emne, som flere medier efterfølgende valgte at tage op.

Hendes sexpartner Jeppe Risager modtog nemlig ingen grove meddelelser som følge af hans udskejelser på skærmen.

Mindre 'hate'

Noget tyder på, at Fie Laursens opråb haft en effekt.

I søndagens afsnit af 'Ex on the Beach' ser man hende nemlig få en sprøjteorgasme af Frederik Skovbjerg, som hun i dag danner par med. Men det har ikke fået nær så mange reaktioner fra seerne.

- Det er sjovt, fordi da jeg var sammen med Jeppe, der fik jeg ekstrem meget 'hate'. Folk kaldte mig billig, en luder og de værste ting. Men efter jeg er sammen med Frederik, så får jeg nærmest ingen 'hate', lyder det fra Fie Laursen til Ekstra Bladet.

Fie Laursen har to teorier på, hvorfor reaktionerne har været mildere denne gang. Fie Laursen tror måske, at seere har syntes, at det var lettere fordøjeligt, at det var en kæreste og ikke en tilfældig fyr, som hun dyrkede sex med, da hun i søndagens afsnit får en sprøjteorgasme.

- Jeg håber dog mere, at det er, fordi der de seneste dage er blevet sat så meget fokus på 'slutshaming', og hvor nederen det er, siger hun.

Tager det ikke så tungt

Fie har aldrig lagt skjul på, at hun har et afslappet forhold til sin krop, og synes derfor ikke, at det har været grænseoverskridende at se sig selv på tv.

- Det har været helt fint at se mig selv i aftenens program. Jeg er meget rolig omkring min krop og meget åben omkring sex og dens slags ting. Jeg synes, hverken det er klamt eller noget. Jeg synes bare, at det er sjovt. Frederik og jeg sidder og griner ret meget over, at det er blevet filmet.

Generelt skal der mere til for at hyle den 22-årige ud af kurs.

- Jeg er ligeglad, hvad andre siger, jeg tager det ikke så tungt, slår hun fast.

